Últimas noticias de fichajes para la temporada 2026 de la MLS: Julian Brandt, Bernardo Silva y Robert Lewandowski

Está en juego la temporada 2026 de la MLS. El mercado de fichajes de la liga norteamericana cerró en el mes de marzo, sin embargo, los rumores sobre futuras contrataciones están en el aire.



Aquí están las últimas noticias y rumores de fichajes de la liga estadounidense.

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1. Comienza la lucha por Julian Brandt

Julian Brandt | Hendrik Deckers/GettyImages

De acuerdo con el periodista turco Ekrem Konur, el centrocampista se despedirá del Borussia Dortmund de Alemania al culminar la temporada, terminando así su travesía con el club para convertirse en agente libre.



Según el comunicador, hay varios que buscan su contratación: el Inter de Milán de Italia y el Barcelona y el Atlético Madrid de España están interesados; el Aston Villa y el Newcastle de Inglaterra están en la carrera, mientras el FC Cincinnati busca que sea su 'bomba'.

2. Se enciente la disputa por Bernardo Silva

Bernardo Silva | Shaun Brooks - CameraSport/GettyImages

El portugués no seguirá ligado al Manchester City de Inglaterra, así que está jugando sus últimos partidos con el club.



Y ahora que quedará como agente libre, la carrera por su fichaje se ha encendido, al menos así lo indica Ekrem Konur.



En Europa aún hay escuadras que apostarían por su talento, tan es así que el PSG de Francia lo está monitoreando, aunque la Juventus de Italia lleva la cabeza. No obstante, el AC Milán de Italia, el FC Barcelona y el Benfica de Portugal también lo ven con buenos ojos, sin dejar de lado a los clubes de Arabia Saudita y la MLS.

3. Robert Lewandowski se alejaría de Europa

Robert Lewandowski | SOPA Images/GettyImages

En el programa ‘Què t’hi Jugues!’ de SER Catalunya informó que el delantero tiene cada vez más clara su decisión al final de la temporada, la cual sería marcharse del Barcelona.



Esto porque el polaco quiere seguir siendo importante para su selección y consideraría que dar el salto a una liga fuera del Viejo Continente podría ser clave para gestionar mejor la carga de partidos y llegar en óptimas condiciones a las convocatorias internacional.



Tomando todo esto en cuenta, sabría que su destino está entre dos escenarios: la MLS o la Liga Profesional Saudí.