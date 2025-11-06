Últimas noticias de fichajes para la temporada 2026 de la MLS: Martínez, Yedlin, 'Tata', Raines, Mitrovic y más

La temporada 2025 de la MLS ya está en la etapa de los Playoffs, debido a esto, varios clubes ya están pensando en la campaña 2026 anunciando sus altas, bajas y renovaciones.



Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes de la competencia estadounidense:

1. Chivas está analizando a Brian Gutiérrez

Brian Gutiérrez | Harry Figiel/ISI Photos/GettyImages

El periodista argentino César Luis Merlo informó que el mediocampista del Chicago Fire ya obtuvo su pasaporte mexicano, ya que su deseo es representar a la selección mexicana.



Con esta noticia, se le abre la puerta para poder jugar en el Guadalajara de la Liga MX, club que juega únicamente con elementos nacionales.

2. Gerardo Martino volverá al Atlanta United

Gerardo Martino | Carmen Mandato/GettyImages

Tanto el periodista Tom Bogert como el también periodista argentino Uriel Iugt confirmaron que El Tata vivirá una nueva etapa con The Five Stripes.



El argentino fue el primer estratega en la historia del club, volviéndose una leyenda, pues le dio una MLS Cup y tomaría las riendas por una temporada, lo cual podría hacerse oficial la próxima semana.

3. Varios clubes monitorean a Brooklyn Raines

Brooklyn Raines | JAVIER TORRES/GettyImages

Tom Bogert compartió que la Juventus de Italia, el City Football Group de Inglaterra y una escuadra de la MLS ya preguntaron por el mediocentro del Houston Dynamo, que también es seleccionado sub-20 de Estados Unidos y tiene contrato hasta diciembre del 2026.



Ninguno de los mencionados ha lanzado alguna oferta formal.

4. Josef Martínez se encuentra libre

Josef Martínez | Erin Chang/ISI Photos/GettyImages

Tom Bogert y el corresponsal Felipe Cárdenas de The Athletic comunicaron que el venezolano separó su camino del San José Earthquakes, en una decisión que fue mutua, pese a que fue el goleador del equipo en la temporada.



Al mismo tiempo, las fuentes informaron que el delantero se reuniría con el Atlanta United, escuadra a la que defendió en el pasado y con la cual fue figura al lograr cuatro títulos.

5. Desde Turquía buscarían a Lionel Messi

Lionel Messi | Andy Lyons/GettyImages

Este miércoles, diferentes medios turcos como Fotomaç y otros más aseguraron que el Galatasaray quiere conseguir a préstamo al argentino durante el parón de la MLS, incluso el equipo está decidido a pagar su salario. Se dice que el club lleva tiempo siguiendo la situación del capitán y extremo del Inter Miami.



No obstante, salvo la información proveniente de Turquía, ningún otro medio ha sacado información al respecto.

6. Chicago Fire habría cerrado a Anton Salétros

Anton Salétros | Michael Campanella/GettyImages

Tom Bogert dio a conocer que el mediocentro sueco está por cerrar su fichaje con el conjunto de Illinois.



El elemento del Allsvenskan AIK, que tiene 29 años y defiende a la selección de Suecia, se uniría a The Fire a partir del mes de enero.

7. Marko Mitrovic tomará las riendas del New England Revolution

Marko Mitrovic | Claudio Santana/USSF/GettyImages

El estratega serbio es el elegido para dirigir al conjunto de Massachusetts, por lo que dejará su puesto como timonel de la selección sub-20 de Estados Unidos.



Su carrera como estratega va en ascenso y ha sido reconocida en suelo norteamericano, así que en los Revs buscan que con su filosofía pueda combinar la precisión europea con la energía del fútbol estadounidense.



El anuncio oficial podría darse en los próximos días.

8. Marc Dos Santos se quedaría al frente de LAFC

Marc Dos Santos | Tim Warner/GettyImages

El reportero de The Athletic, Paul Tenorio, explicó que el canadiense es el principal candidato para ser nombrado el próximo entrenador en jefe de Los Ángeles FC, una vez que Steve Cherundolo se vaya en invierno.



De cualquier forma, el equipo Black & Gold está totalmente enfocado en los Playoffs y no harán ningún tipo de decisión hasta culminar su participación.

9. Real Salt Lake dará continuidad a Pablo Mastroeni

Pablo Mastroeni | Shaun Clark/GettyImages

La escuadra de Utah confirmó la renovación del timonel norteamericano de origen argentino, quien seguirá al mando tras cinco temporadas consecutivas clasificando a los Playoffs.



Al mismo tiempo, se le extendió el vínculo al director deportivo Kurt Schmid y a su asistente Tony Beltran.

10. DeAndre Yedlin fue renovado por el Real Salt Lake

DeAndre Yedlin | Bryan Byerly/ISI Photos/GettyImages

RSL anunció que firmó una extensión de contrato de dos años con el lateral derecho, garantizando su presencia hasta la temporada 2026 y 2027, con opción para el 2028.



Este mismo jueves 6 de noviembre, el equipo de Utah dará a conocer otras decisiones sobre su plantilla de cara a la campaña 2026.