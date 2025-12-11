Últimas noticias de fichajes para la temporada 2026 de la MLS: Müller, Tiago, Thórhallsson, Takaoka, Godoy y más

La temporada 2025 de la MLS llegó a su fin con el campeonato del Inter Miami del astro argentino Lionel Messi, el primer título en su historia de la liga local, así que todos los equipos ya han comenzado a pensar en la campaña 2026, anunciando sus altas, bajas y renovaciones.



Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes de la competencia estadounidense:

1. Chicago Fire fichó a Jason Shokalook

La Máquina Roja anunció este miércoles el fichaje del delantero con un contrato en la MLS, el cual es hasta la temporada 2026, con opciones para el 2027 y 2028.



El oriundo de Pensilvania se unió al Chicago Fire II en febrero del 2024, aparte en este 2025 se erigió como ganador de la Bota de Oro de la MLS NEXT Pro.



De este modo, el atacante se convierte en el tercer jugador en fichar por The Fire procedente del equipo filial.

2. Geiner Martínez se unirá al Philadelphia Union

🚨El defensor 🇨🇴 Geiner Martínez (22 años) jugará en Philadelphia Unión.

*️⃣Juventud de Las Piedras vende la totalidad del pase y se queda con un porcentaje de una futura venta. Su contrato será por 3 años con opción a un cuarto. #TratoHecho pic.twitter.com/FIm8iL9fW4 — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 7, 2025

El periodista argentino Uriel Iugt, así como su compatriota César Luis Merlo, dieron a conocer que el defensor colombiano se pondrá la elástica del conjunto de Pensilvania, procedente del Juventud de Uruguay.



El cafetalero de 22 años fue transferido de forma total y tendrá un contrato por los próximos tres años.

3. ¿Luis Suárez se marcha del Inter Miami?

De acuerdo con Uriel Iugt, el uruguayo podría haber vivido su última aventura con las Garzas, ya que podría retornar a su país.



La fuente indicó que el delantero ha platicado con el técnico del Nacional Montevideo, el brasileño Jadson Viera, por lo que habría negociaciones en marcha para que El Pistolero viva una nueva etapa con El Bolso.

4. Álvaro Barreal no volverá al FC Cincinnati

El periodista Tom Bogert detalló que el Santos FC de Brasil activó la opción de compra por el extremo argentino, quien está cedido desde el cuadro naranja. A cambio, los de Ohio recibirán cuatro millones de dólares.

5. Rodrigo Schlegel se despediría del Orlando City

Tom Bogert compartió que el Atlas de México estaría a nada de cerrar al defensa de los Leones, a cambio de 600 mil dólares.



El zaguero central arribó al club de Florida en el 2020, saliendo campeón de la US Open Cup en 2022.

6. Sporting Kansas City adquirió a Stefan Cleveland

Tom Bogert también notificó que los Wizards se hicieron del guardameta, procedente del Austin FC. El fichaje se dio a cambio de 50 mil dólares.



Su contrato es para el 2026 con opción de alargar hasta el 2027.

7. Nashville SC renovó a Joe Willis

Las Seis Cuerdas anunciaron la ampliación del vínculo con el guardameta, quien culminó su contrato en esta temporada 2025.



El portero de 37 años estará un año más con el club de Tennessee, donde ha sido un pilar desde el 2020.

8. FC Dallas avanza por Ran Binyamin

Tom Bogert informó que los Hoops están en conversaciones avanzadas para fichar al mediocampista israelí del Hapoel Tel Aviv.



Sin embargo, el internacional juvenil sería parte de la sub-22.

9. Atlanta United apuesta por Santiago Pita

It's official, Santi is signed! 📃#ATLUTD has signed Santiago Pita to a Homegrown contract for the 2026 MLS season, with club options through 2029. pic.twitter.com/ls9u5XkbuB — Atlanta United FC (@ATLUTD) December 10, 2025

The Five Stripes decidió apostar por el joven mediocampista, quien es sondeado para representar tanto a Estados Unidos como a Venezuela.



Se decidió incorporarlo a la plantilla tras brillar en la filial del club, así que tendrá un contrato como canterano con opciones hasta el 2029.

10. Nashville optó por Thomas Williams

Tom Bogert compartió que Las Seis Cuerdas adquirieron al defensa del Orlando City a través del SuperDraft 2026.



El defensor de 21 años ha tenido 93 apariciones con el Orlando City B.

11. Houston Dynamo está cerrando a Guilherme Vieira

El portal brasileño Globo 1 dio a conocer que el extremo brasileño del Santos FC está por concretar su fichaje con el cuadro anaranjado.



El sudamericano tuvo gran importancia para evitar el descenso del Peixe, ya que logró cinco asistencias en los últimos cuatro compromisos.

12. Thomas Müller seguirá con el Vancouver Whitecaps

Vancouver Whitecaps extend Thomas Müller's contract for another year 🇨🇦✍️



With 13 G/A in 13 matches, why wouldn't they? 😉🇩🇪👑 pic.twitter.com/jskedlFo2y — DW Sports (@dw_sports) December 9, 2025

Luego de quedar subcampeones de la MLS, el equipo de Canadá ejerció la opción de contrato del internacional alemán hasta el 2026.



Durante la temporada, el campeón del mundo consiguió nueve goles y cuatro asistencias en 13 duelos.



Otros con opciones de contrato ejercidas son el interior izquierdo Ali Ahmed, el centrocampista estadounidense Sebastian Berhalter, el defensa uruguayo Mathías Laborda, el pivote francés JC Ngando, el pivote Ralph Priso y el arquero Adrian Zendejas.

13. Vancouver quiere mantener a Yohei Takaoka y Belal Halbouni

Este mismo lunes, el conjunto canadiense explicó que está en conversaciones para la continuidad del guardameta japonés, que ya no tiene contrato, así como del defensa central sirio.

14. Daniel Ríos volverá con Chivas

El delantero mexicano culminó su préstamo con el Vancouver Whitecaps y debe reportar con el Guadalajara de México, sin saber por ahora si se buscará una nueva cesión.



Los Caps también anunciaron a aquellos que se les declinó contrato: el arquero Max Anchor, el delantero Nicolas Fleuriau Chateau y el defensa Mark O’Neil.

15. Luca de la Torre partió del San Diego FC

Este martes, el equipo dio a conocer sus decisiones de cara a la siguiente temporada. El cuadro con dos años de vida anunció que el mediocampista culminó su préstamo y se reincorporará con el Celta de Vigo de España.

16. San Diego en pláticas con Emmanuel Boateng

En su mismo comunicado, el equipo californiano informó que está en conversaciones con el delantero ghanés, así como con el extremo Corey Baird y el lateral izquierdo Aiden Harangi.



Mientras los dos norteamericanos finalizaron su contrato, el africano llegó a préstamo desde el Eintracht Frankfurt de Alemania.

17. Aníbal Godoy se queda en San Diego

Se ejerció la opción de contrato del centrocampista panameño, ya que tuvo un buen rendimiento en este 2025, con 33 compromisos disputados, aportando un tanto y dos asistencias.



Al mismo tiempo, se ejercieron las opciones para el arquero mexicano Pablo Sisniega y el defensa central Ian Pilcher.

18. Franco Negri ya no fue requerido por San Diego

El lateral izquierdo argentino tendrá que buscar un nuevo destino porque le fue declinada su opción de contrato.



Con experiencia también en el Inter Miami, el defensa podría ser rescatado por algún otro club de la MLS.

19. Tiago Souza jugará con el Orlando City

Tom Bogert compartió que los Leones están ultimando el acuerdo para fichar al extremo brasileño del Bahía, todo por cuatro millones de dólares.



El sudamericano se unirá a través de la iniciativa sub-22.

20. Dagur Dan Thórhallsson fue transferido al CF Montréal

El cuadro canadiense adquirió al defensa del Orlando City, quien firmó un contrato hasta el 2027 y 2028, con opciones para el 2029.



El internacional con Islandia ha pasado las últimas tres temporadas con los Leones, con nueve goles y once asistencias en 116 encuentros.