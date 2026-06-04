Últimas noticias de fichajes para la temporada 2026 de la MLS: Musa, Ojeda, Cremaschi, Maximin, Gozo, Silva y más

La temporada 2026 de la Major League Soccer ha entrado en una pausa debido a la próxima inauguración del Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, así que no habrá acciones hasta finales de julio.



Serán siete semanas que la MLS estará detenida, entre el 25 de mayo y el 16 de julio, sin embargo, no por eso los rumores sobre posibles transferencias estarán exentos, además que los clubes podrían presentar sus altas y bajas para la segunda parte de la campaña.



Aquí están las últimas noticias del Fútbol de Estufa de la liga estadounidense:

1. Bernardo Silva sigue evaluando opciones

Bernardo Silva | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El portugués no seguirá con el Manchester City de Inglaterra, por eso está buscando un nuevo destino, existiendo varias opciones.



Ahora que se maneja como agente libre, el mediocentro tiene una oferta sobre la mesa para incorporarse al Barcelona de España, club que no le desagrada para nada. De no decidirse por los culés, el lusitano también es del interés de la Juventus de Italia, el PSG de Francia y el Galatasaray de Turquía, aunque el periodista de GiveMeSport, Ben Jacobs, afirmó que la MLS sigue siendo una opción latente.

2. Hay negociaciones por Allan Saint-Maximin

Allan Saint-Maximin | Franco Arland/GettyImages

El delantero francés tuvo un triste paso por el Club América de México, pero después se unió al RC Lens de su país, quedándose cerca de ser campeón de la Ligue 1.



La agencia de noticias TopBin90 dio a conocer que el Charlotte FC tiene pláticas avanzadas para fichar al extremo izquierdo de 29 años, quien culmina su contrato con Los Sangre y Oro hasta este verano.

3. Benjamín Cremaschi se quedará en Italia

Benjamín Cremaschi | Image Photo Agency/GettyImages

En septiembre del año pasado, el estadounidense-argentino se fue en calidad de préstamo con el Parma desde el Inter Miami, y finalmente, su desempeño terminó por convencer al equipo de la Serie A.



Los Cruzados decidieron ejecutar la opción de compra por el centrocampista, pagando a las Garzas cuatro millones de dólares, así lo confirmó el periodista italiano Fabrizio Romano.

4. Martín Ojeda es seguido en Brasil

Martín Ojeda | Mark Thorstenson - Orlando City/GettyImages

Cada mercado de fichajes, el atacante argentino suena para abandonar al Orlando City. En esta ocasión, el mediocentro ofensivo de los Leones está siendo monitoreado por el Flamengo, ya que está buscando un elemento creativo, así lo informó el periodista Jonas Stelmann.

5. Petar Musa, abierto a cambiar de aires

Petar Musa | Ezra Shaw/GettyImages

Desde Croacia se dio a conocer que el delantero del FC Dallas está dispuesto a regresar al Viejo Continente.



Diferentes clubes buscarían sus servicios, tal como el Atalanta y la Lazio de Italia, así como el Nottingham Forest de Inglaterra.



Los Vaqueros pedirían entre 15 y 18 mdd por el internacional croata.

6. Pep Guardiola rechazó al Inter Miami

Pep Guardiola | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

De acuerdo con el Daily Mirror de Inglaterra, el británico David Beckham, presidente del club estadounidense, le habría ofrecido el puesto de director técnico al catalán, quien puso punto final a su estadía con el Manchester City, sin embargo, este último declinó la oferta.



Por ahora, el argentino Guillermo Hoyos se mantendrá como timonel de las Garzas hasta el final de la temporada.

7. Zavier Gozo atrae en Europa

Zavier Gozo | Sam Wasson/USSF/GettyImages

El periodista turco Ekrem Konur dio a conocer que el extremo derecho del Real Salt Lake está en la mira de siete equipos del Viejo Continente, en específico de ligas de Alemania, España e Inglaterra. La fuente sólo soltó algunos de los interesados: el Borussia Dortmund y el Aston Villa.

8. David Martínez apunta hacia Alemania

David Martínez | Luiza Moraes/GettyImages

El periodista venezolano Fernando Petrocelli, del Diario AS, comentó que la joya de La Vinotinto pudo haber jugado su último partido con Los Ángeles FC antes del parón de la MLS, ya que su futuro estaría en Europa.



El extremo derecho del LAFC podría aterrizar en el FC Koln de la Bundesliga, club que pretende contar con él para la pretemporada de julio.

9. Gabriel Fernández es sondeado en la MLS

Gabriel Fernández | Agustin Cuevas/GettyImages

El periodista argentino César Luis Merlo reveló que el delantero uruguayo de Cruz Azul podría dar un paso al costado para el próximo torneo.



La fuente explicó que El Toro está siendo monitoreado desde los Estados Unidos y Argentina.



“Hay clubes argentinos que han preguntado por el Toro Fernández, también hay algunos clubes de la MLS que han preguntado”, explicó el reportero.

10. Quieren a Kevin De Bruyne en la MLS

Kevin De Bruyne | BRUNO FAHY/GettyImages

A través de X, el periodista deportivo Nicolo Schira compartió que el belga del Napoli de Italia es pretendido por varios clubes norteamericanos, recordando que previamente el Chicago Fire intentó ficharlo.



Por ahora, el centrocampista tiene contrato con los Partenopeos hasta el 2027 con opción de extender al 2028.