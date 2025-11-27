Últimas noticias de fichajes para la temporada 2026 de la MLS: Nancy, Werner, Arango, Martínez, Benteke, Mura y más

La temporada 2025 de la MLS ya está por disputar las finales de Conferencia, por lo que ya está cerca el final del campeonato, así que varios clubes ya están pensando en la campaña 2026 anunciando sus altas, bajas y renovaciones.



Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes de la competencia estadounidense:

1. Óscar Pineda está en el radar de la Liga MX

🇲🇽 Sources: Chicago Fire academy standout midfielder Oscar Pineda impressed for Mexico at the U-17 World Cup.



Club America and other Liga MX clubs are interested in signing him.



Pineda, 17, started all five games for Mexico at U-17 World Cup. pic.twitter.com/PLMDl7SkE0 — Tom Bogert (@tombogert) November 21, 2025

El periodista Tom Bogert compartió que el mediocampista del Chicago Fire interesa a varios clubes mexicanos, encabezados por el América.



El futbolista mexicoamericano de 17 años dejó gratas impresiones en el Mundial sub-17, donde fue titular en los cinco compromisos disputados.

2. San José Earthquakes rechazó oferta por ‘Chicho’ Arango

Chicho Arango | Bryan Byerly/ISI Photos/GettyImages

Tom Bogert informó que los Pumas de México hicieron una propuesta para fichar al delantero, la cual rondaba los tres millones de dólares. Y aunque a primeras horas del día, las negociaciones continuaban, al final, los Quakes rechazaron la oferta de los universitarios.



El colombiano de 30 años tiene contrato hasta el 2026, con una opción para el 2027.

3. Philadelphia Union quiere a Geiner Martínez

🚨🇨🇴#PhiladelphiaUnion 🇺🇸 realizó una oferta por Geiner Martínez.



↪️ La propuesta fue para adquirir un porcentaje del pase. #CAJuventud 🇺🇾 ya la tiene sobre la mesa, pero por ahora no hay acuerdo y la negociación podría caerse. pic.twitter.com/tHmQ0NXA3o — Uriel Iugt (@urieliugt) November 26, 2025

El periodista argentino Uriel Iugt comunicó que The Union realizó una oferta por el defensa colombiano, que milita en el Atlético Juventud de Uruguay. La intención es adquirir un porcentaje del pase.



El club charrúa se encuentra analizando la propuesta, así que por ahora no hay un acuerdo y existen posibilidades de que el fichaje se caiga.

4. Inter Miami va por Facundo Mura

Facundo Mura | Rodrigo Valle/GettyImages

El periodista turco Ekrem Konur reveló que el equipo de Florida está listo para fichar al lateral derecho como agente libre cuando finalice su contrato con el Racing Avellaneda de su país. No obstante, la cosa no sería sencilla para las Garzas porque Estudiantes de La Plata aún posee el 50 por ciento de sus derechos y podría evitar que se lleve a cabo la contratación.

5. Luis Otávio estaría cerrado con Orlando City

Luis Otávio | Eurasia Sport Images/GettyImages

Con información del periodista argentino César Luis Merlo se supo que el Internacional Porto Alegre de Brasil llegó a un acuerdo verbal con los Leones para la venta del mediocampista, quien dejará a su club una vez que culmine su participación en el Campeonato Brasileirao. La negociación se cerró por 3.5 millones de dólares por el 70 por ciento de la carta.



Se espera que el pivote brasileño firme un contrato hasta diciembre del 2029, una vez que apruebe las pruebas médicas correspondientes.

6. Wilfried Nancy deja al Columbus Crew SC

Wilfried Nancy | Jason Mowry/GettyImages

The Crew se quedará sin su entrenador porque tomará un reto europeo. De acuerdo a diferentes medios, el Celtic de Escocia llegó a un acuerdo para nombrar al francés como su nuevo estratega. Debido a esto, los de Ohio recibirán una suma de dinero como compensación, pero a la vez, tendrán que iniciar la búsqueda de su nuevo timonel.

7. Philadelphia Union amarra a Olwethu Makhanya

Olwethu Makhanya | Adam Hunger/GettyImages

A través de sus redes y página web, el equipo de Pensilvania confirmó que ejercieron la opción contractual para el defensa sudafricano de 21 años, asegurándolo hasta las temporadas 2026 y 2027.



“Olwethu tuvo un año destacado en su primera temporada completa en la MLS. Demostrando ser una pieza importante de nuestra línea defensiva, ha demostrado madurez, consistencia y liderazgo con solo 21 años”, dijo el técnico Bradley Carnell.

8. Timo Werner medita su arribo al Inter Miami

Timo Werner | Maja Hitij/GettyImages

La semana pasada el New York Red Bulls dio por descartado el posible fichaje del alemán, sin embargo, las Garzas podrían dar el ‘campanazo’.



De acuerdo con el diario alemán BILD, el atacante considera firmar con el equipo rosa para la temporada del próximo año, ya que busca salir del RB Leipzig, club con el que tiene contrato hasta mediados del 2026.



El objetivo del germano sería completar la pretemporada con los de Florida e iniciar la campaña con todo.

9. New York Red Bulls se desprende de Kyle Duncan

Kyle Duncan | Ben Jackson/GettyImages

Este miércoles, el equipo taurino dio a conocer los cambios en su plantilla de cara a la siguiente jornada. De entrada, avisaron sobre la ya conocida salida del arquero paraguayo Carlos Coronel.



En el caso del lateral derecho jamaicano, se le denegó la opción de contrato, mismo que al ghanés Curtis Ofori. Al mediocampista Peter Stroud y al central Sean Nealis les ejercieron sus opciones. Por último, están en negociaciones con el arquero AJ Marcucci y Tim Parker.

10. Cristian Espinoza y Josef Martínez quedaron libres

Josef Martínez | Scott Gould/ISI Photos/GettyImages

Este miércoles el San José Earhquakes dio a conocer que el mediocampista argentino no renovó su vínculo y ahora buscará un nuevo destino como agente libre.



Al mismo tiempo, al delantero venezolano se le denegó la opción de contrato tras acumular 14 encuentros con dos asistencias en 30 cotejos de la temporada.

11. Antonio Rodrigues también se va del San José Earhquakes

Antonio Rodrigues | Erin Chang/ISI Photos/GettyImages

En el mismo comunicado de los Quakes, se indicó que al defensa brasileño se le denegó la opción de contrato.



En el mismo caso están el lateral Wilson Eisner, el canadiense mediocampista Mark-Anthony Kaye y el defensa portugués Bruno Wilson.

12. DC United rechazó la opción de contrato de Christian Benteke

Christian Benteke | Leonardo Fernandez/GettyImages

El conjunto de Washington dio a conocer las decisiones sobre su plantilla de cara a la siguiente campaña.



De entrada, informaron que a pesar de haber rechazado la opción de contrato del belga se mantienen en conversaciones con sus representantes sobre un posible retorno para el 2026.



Sumado a ello, The Men in Black están negociando con el delantero Kristian Fletcher tras rechazar sus opciones de vínculo.



Otros que han quedado como agentes libres son Luis Barraza y el canadiense Lukas MacNaughton, aparte también fueron denegadas las opciones del lateral Derek Dodson, el extremo tico Randall Leal y el mediocentro canadiense Rida Zouhir.