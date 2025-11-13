Últimas noticias de fichajes para la temporada 2026 de la MLS: Zimmerman, Espinoza, Reus, Cartagena, Bronico y más

La temporada 2025 de la MLS ya está en la etapa de los Playoffs, debido a esto, varios clubes ya están pensando en la campaña 2026 anunciando sus altas, bajas y renovaciones.



Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes de la competencia estadounidense:

1. Son Heung-min no saldrá de LAFC en invierno

Diferentes medios indicaban que el surcoreano podría irse a Europa en calidad de préstamo durante el parón de la MLS en enero, sin embargo, ya dejó claro que está totalmente enfocado con Los Ángeles FC.



“No me iré del LAFC este invierno, ni nunca, mientras esté aquí. Respeto profundamente a este club. Mientras lleve este escudo, no habrá cesiones ni traspasos. Jamás”, declaró el extremo.

2. Rodrigo Dourado interesa en la MLS

El brasileño que milita en el San Luis de México quedará libre para poder fichar con el club que desee. Los potosinos no le pondrán cláusula y lo negociarán a partir de los dos millones de dólares.



Los que alzan la mano para poder contratar al pivote son otros equipos de la Liga MX, de la liga estadounidense y de Brasil.

3. James Rodríguez no está en planes del Orlando City

Se sabe que el colombiano no seguirá jugando con el León de México, pues no renovará su contrato que expira en diciembre.



El periodista turco Ekrem Konur compartió que el mediocampista podría llegar a la liga estadounidense, ya que El Galaxy, Orlando City y Toronto FC han mostrado interés. Sin embargo, el periodista italiano Fabrizio Romano comunicó que los Leones no están en la pugna.



Otros clubes que monitorean la situación del cafetalero son los mexicanos América y Tigres, además del Flamengo de Brasil.

4. Leroy Sané está en el radar de la MLS

Ekrem Konur dio a conocer que importantes clubes europeos están tras los servicios del alemán, pero también es seguido por equipos de la Liga Profesional Saudí, entre ellos, el Al-Ahli. No obstante, el extremo derecho también es acechado por la liga estadounidense.



Eso sí, el Galatasaray de Turquía no tiene intenciones de venderlo, aunque eso no implica que no lleguen ofertas.

5. Cristian Espinoza no renovará con San José Earthquakes

El periodista Tom Bogert informó que el extremo derecho se encuentra como agente libre porque no extendió su vínculo con los Quakes.



Quien fuera capitán y figura de la institución tiene intenciones de quedarse en la MLS, pero también está abierto a jugar en el extranjero.



La fuente añadió que El Terremoto no ejerció la opción para el 2026 antes de que venciera el plazo del contrato.

6. Walker Zimmerman dejará al Nashville SC

Tom Bogert informó que el capitán, símbolo y referente de Las Seis Cuerdas desde su fundación dejará la institución este invierno cuando expire su contrato, para así convertirse en agente libre, luego de su eliminación en la MLS Cup.



El dos veces ganador al premio Mejor Defensa del Año estuvo en pláticas con el club de Tennessee para llevar a cabo un nuevo acuerdo, sin embargo, al final nada se concretó.

7. Cade Cowell podría volver a la MLS

El Vaquero no fue convocado para los últimos tres partidos de las Chivas de México, así que eso abre la posibilidad de que quede fuera de la institución en el mercado de fichajes invernal y pueda retornar al fútbol estadounidense.



De acuerdo con el periodista Jesús Bernal de ESPN, el plan del Guadalajara nunca fue que el extremo se convirtiera en una figura de la institución sino revenderlo a futuro para sacar una buena ganancia económica porque está bien valuado en los Estados Unidos.



“Es un jugador que en la MLS está bien valuado y en Chivas no ha entrado en convocatorias en los últimos tres juegos. Gaby Milito ya no cuenta con él. Me decían que Chivas no lo trajo para ser una leyenda del equipo o para que jugara diez años en la institución, sino que vieron una opción en el mercado, un jugador interesante al que lo compraron por buen precio y entienden que en la reventa pueden sacarle algo de dinero”, explicó.

8. Marco Reus está en pláticas para seguir con El Galaxy

Con la temprana eliminación del equipo más ganador de la MLS, ya se están haciendo planes para el siguiente 2026.



El diario Sport Bild reveló que tanto el club angelino como el alemán están interesados en alargar el vínculo, el cual se rompe en diciembre del 2026.



“Estamos en muy buenas conversaciones con LA Galaxy. Ambas partes quieren continuar y ampliar la exitosa cooperación que hemos tenido hasta ahora”, comentó Dirk Hebel, el agente del mediocentro ofensivo.

9. Wilder Cartagena renovó con el Orlando City

Este miércoles, el equipo morado confirmó que el peruano firmó un nuevo contrato hasta el 2026 con opción para el 2027. Pese a que el pivote se perdió toda la temporada 2025 por una lesión en el tendón de Aquiles, la institución tiene plena confianza en que será de mucha ayuda.



“Wilder es uno de esos jugadores que aporta mucho más que su rendimiento en el campo. Es un verdadero líder en nuestro vestuario, alguien a quien nuestros jugadores admiran tanto en momentos de intensidad como en la preparación diaria. Su experiencia a nivel internacional y su compromiso con la excelencia hacen que todos a su alrededor mejoren”, comentó Ricardo Moreira, gerente general y director deportivo del club.

10. Brandt Bronico seguirá ligado al Charlotte FC

El Acuñado dio a conocer este miércoles que ha firmado una extensión de contrato con el centrocampista hasta el 2027, con opción al 2028.



El ofensivo de 30 años es quien lleva más tiempo en el club y es el máximo asistidor histórico del equipo en temporada regular con 17 asistencias.



“Brandt ha personificado lo que significa ser un jugador aquí dentro de nuestra organización, tanto dentro como fuera del campo”, dijo Zoran Krneta, gerente general.