Últimas noticias de fichajes para la temporada 2026 de MLS: Armani, Curtin, Lennon, Sands, Cheberko, Makhanya y más

La temporada 2026 de la Major League Soccer ha entrado en una pausa debido a la próxima inauguración del Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, así que no habrá acciones hasta finales de julio.



Serán siete semanas que la MLS estará detenida, entre el 25 de mayo y el 16 de julio, sin embargo, no por eso los rumores sobre posibles transferencias estarán exentos, además que los clubes podrían presentar sus altas y bajas para la segunda parte de la campaña.



Aquí están las últimas noticias del Fútbol de Estufa de la liga estadounidense:

1. Siguen las negociaciones por Gabriel Pec

Gabriel Pec | Shaun Clark/GettyImages

Desde la semana pasada se supo que el Cruzeiro de Brasil está en pláticas para poder hacerse con el extremo derecho brasileño del LA Galaxy.



Sobre el caso, el periodista brasileño Tiago Brandao confirmó que todo sigue en marcha para poder llevar a cabo el fichaje.

2. ¿Franco Armani aterriza en la MLS?

Franco Armani | JUAN MABROMATA/GettyImages

De acuerdo con el periodista argentino Leandro Vaquila, el FC Dallas está interesado en el cancerbero del River Plate de Argentina.



El veterano guardameta argentino todavía tiene seis meses de contrato con El Millonario, sin embargo, los Cowboys están dispuestos a negociar para conseguir su anticipada salida.

3. Giorgos Giakoumakis podría volver a la MLS

Giorgos Giakoumakis | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

El periodista Carlos Córdova de W Deportes informó que el PAOK Salónica de Grecia no hará válida la opción de compra por el delantero, así que este deberá volver con el Cruz Azul de México, dueño de su pase.



A pesar de esto, el atacante griego no entra en planes de La Máquina y ya le están buscando un nuevo destino, existiendo posibilidades en Europa y la liga estadounidense.

4. Carlos Casemiro tiene un acuerdo con el Inter Miami

Carlos Casemiro | Sarah Stier - FIFA/GettyImages

Tras decirle adiós al Manchester United de Inglaterra al concluir su contrato, el brasileño estaba entre ponerse la casaca de las Garzas o el LA Galaxy, ganando las primeras.



El periodista británico Ben Jacobs de GiveMeSport aclaró que el pivote está casi seguro con el conjunto de Florida, aunque todavía faltan detalles por resolver, incluida la compensación a los Galácticos por los derechos de descubrimiento.

5. Jim Curtin al mando del Austin FC para el 2027

Curtin is VERDE.



Two-time MLS Coach of the Year Jim Curtin will become Austin FC Head Coach following the 2026 season!



📰: https://t.co/TWF0YvAyNd pic.twitter.com/4CApR22qAE — Austin FC (@AustinFC) June 8, 2026

Esta semana, los Robles dieron a conocer que el ex del Philadelphia Union será su nuevo estratega a partir de la temporada 2027.



Asimismo, en lo que resta de la campaña 2026, Davy Arnaud se mantendrá como el técnico interino.

6. LAFC adquirió a Yevhen Cheberko

Yevhen Cheberko is Black & Gold.



📝 #LAFC acquires defender Yevhen Cheberko from Columbus Crew in exchange for a 2026 International Roster Slot. pic.twitter.com/SLJFuVfDA6 — LAFC (@LAFC) June 9, 2026

Del mismo modo, Los Ángeles FC llevaron a cabo la contratación del defensa central ucraniano, procedente del Columbus Crew SC.



El fichaje se hizo a cambio de una plaza de jugador internacional en la plantilla del 2026.



“Yevhen es un defensor de probada trayectoria, con la versatilidad, la calidad técnica y la experiencia necesarias para fortalecer nuestra línea defensiva”, declaró John Thorrington, copresidente y gerente general del club angelino.

7. Brooks Lennon, a las órdenes del Columbus Crew

Welcoming Brooks to the Black & Gold 🖤💛



The Columbus Crew have signed defender Brooks Lennon via MLS Free Agency through June 2027, with Club options for the 2027-28 and 2028-29 seasons.



📰: https://t.co/eqQHxmZXP2 pic.twitter.com/Ulpqmw1Ry9 — The Crew (@ColumbusCrew) June 9, 2026

The Crew fichó al veterano defensa, quien se encontraba como agente libre tras haber culminado su vínculo con el Atlanta United.



El surgido del Real Salt Lake tiene contrato hasta junio del 2027 con opción a renovar por dos años más.



“Brooks es un jugador contrastado de la MLS cuya versatilidad y habilidades complementan a la perfección nuestra plantilla”, declaró Issa Tall, gerente general del club de Ohio.

8. Orlando City confía en Martín Perelman

Martín Perelman | Dustin Markland/GettyImages

En marzo de este año, el técnico colombiano Óscar Pareja renunció a su cargo, dejando al argentino como interino y de acuerdo con el periodista Mike Gramajo, el sudamericano seguirá al frente de los Leones una vez que se reanude el torneo tras el Mundial 2026.



Pese a esto, el equipo morado continuará buscando un nuevo timonel.

9. Buscan a Wilder Cartagena desde Perú

Wilder Cartagena | Mark Thorstenson - Orlando City/GettyImages

El periodista Denilson Barrenechea compartió que el nuevo estratega del Sporting Cristal de Perú, Roberto Mosquera, quiere al volante del Orlando City como refuerzo.



Sumado a ello, el reportero Alonso El Inca explicó que el peruano tiene contrato con los Leones hasta finales del 2026 con cláusula para extenderlo por un año más, sin embargo, no la ejecutaría.

10. Aarón Herrera se despidió del DC United

Aaron Herrera, a solid MLS full back, now available as a free agent? Is this an LAFC move 👀



Thoughts? https://t.co/s7LEVkFqhj pic.twitter.com/L5XIV2hDKX — LAFC X (@LAFC_X) June 10, 2026

El lateral derecho se marchó de los Hombres de Negro tras rescindir su contrato por mutuo acuerdo, así lo informó el club esta misma semana.



El guatemalteco abandona la institución luego de tres temporadas donde disputó 69 encuentros.

11. Will Sands renovó su vínculo con New England Revolution

Sands is here to stay 🔥



New England Revolution re-sign defender Will Sands to a contract extension through the 2029-30 MLS season. pic.twitter.com/Xqmx1Swa7X — New England Revolution (@NERevolution) June 9, 2026

Este martes, los Revs le brindaron una extensión de contrato al lateral izquierdo, quien defenderá la causa de la institución hasta la temporada 2029 y 2030.



“Will ha crecido enormemente como jugador y compañero desde que se unió a nosotros hace dos años. Se encuentra en excelente forma y creemos que sus mejores aún están por llegar”, declaró Curt Onalfo, director deportivo del club.

12. Philadelphia Union rechazó una oferta por Olwethu Makhanya

Olwethu Makhanya | Luke Hales - FIFA/GettyImages

El periodista Tom Bogert compartió que The Union le dijo que no a un destacado club de Bélgica que buscaba el fichaje del defensa central.



Si bien el sudafricano está listo para aventurarse en Europa, el conjunto de Filadelfia consideró que la propuesta fue muy por debajo del valor que tiene el zaguero de 22 años.