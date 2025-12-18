Últimas noticias de fichajes para la temporada 2026 de MLS: Koke, St. Clair, Cowell, Morgan, Coronel, Damet y más

La temporada 2025 de la MLS llegó a su fin con el campeonato del Inter Miami, del astro argentino Lionel Messi, el primer título en su historia de la liga local, así que todos los equipos ya han comenzado a pensar en la campaña 2026, anunciando sus altas, bajas y renovaciones.



Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes de la competencia estadounidense:

1. Inter Miami, por fichar a Dayne St. Clair

Dayne St. Clair | Sean M. Haffey/GettyImages

El periodista Tom Bogert compartió que el actual campeón de la MLS está a nada de llegar a un acuerdo para hacerse con los servicios del guardameta canadiense del Minnesota United. El seleccionado de Canadá acaba de ser nombrado el Portero del Año de la MLS.

2. Luis Suárez renovó con el Inter Miami

Luis Suárez | Carmen Mandato/GettyImages

El Pistolero seguirá ligado con las Garzas, ya que este miércoles llegó a un acuerdo para extender su vínculo hasta el final de la temporada 2026.



Se había informado que el delantero uruguayo podía volver al Nacional Montevideo, pero ya no será así, así que se mantendrá a lado de su amigo y compañero Lionel Messi.

3. Robert Lewandowski coquetea con la MLS

Robert Lewandowski | NurPhoto/GettyImages

De acuerdo con el diario Mundo Deportivo, el polaco del FC Barcelona habría sostenido algunas reuniones con representantes del Chicago Fire para negociar su posible arribo en la próxima temporada.



El delantero acaba su contrato con los culés el próximo verano, aunque tiene otras opciones europeas. Por lo tanto, el experimentado mundialista sigue enfocado con el cuadro catalán.

4. Brooklyn Raines se unirá al New England Revolution

Brooklyn Raines | Patrik Lundin/USSF/GettyImages

Tom Bogert indicó que el cuadro de Massachusetts llegó a un acuerdo para adquirir al mediocampista del Houston Dynamo, que culmina su vínculo con el club en este mes de diciembre.



El seleccionado sub-20 del Team USA se reunirá con su exestratega, Marko Mitrovic, que está al frente del NE.

5. Cade Cowell vuelve a la MLS con New York Red Bulls

Welcome to our rodeo, Cowboy. No horses. Just Bulls ‼️



We have acquired winger Cade Cowell from CD Guadalajara. #RBNY 🔴 @oanda pic.twitter.com/UNWVFtmlk9 — New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) December 17, 2025

La aventura del mexicoamericano en México llegó a su fin, pues Chivas de la Liga MX cerró un préstamo con el cuadro taurino para que el extremo izquierdo retorne a la liga estadounidense.



El Vaquero jugará por un año con los neoyorquinos, con una opción de compra, siempre y cuando cumpla ciertas condiciones.

6. Austin FC logró cerrar a Osman Bukari

Osman Bukari | Scott Wachter/GettyImages

Tom Bogert comunicó que el club texano estaba en pláticas para transferir al extremo ghanés al Widzew Lodz de Polonia, con el trato cerrándose este mismo miércoles.



El atacante africano se marcha del equipo a cambio de siete millones de dólares, así lo aseguró la fuente.

7. FC Dallas contará con Herman Johansson

Herman Johansson | Michael Campanella/GettyImages

Los Hoops llegaron a un acuerdo para fichar al centrocampista e interior derecho sueco del Mjällby AIF.



El atacante europeo de 28 años ha recibido solamente una convocatoria con Suecia, en el pasado mes de noviembre.

8. Rodrigo Schlegel dijo adiós al Orlando City

¡Bienvenido a tu nueva casa, Rodrigo Schlegel! 🔴⚫️



La Fiel te recibirá con los brazos abiertos y verás por qué cada jugador que llega al Rojinegro se enamora de esta institución ❤️🖤



Conoce más de nuestro nuevo defensor acá ➡️ https://t.co/gX5ti4UkpN pic.twitter.com/ExW7dZdzhG — Atlas FC (@AtlasFC) December 16, 2025

Tal como se había mencionado la semana pasada, el argentino ya no seguirá su carrera con los Leones porque se marchó a la Liga MX.



A través de sus redes sociales, el Atlas dio la bienvenida al zaguero central.

9. DC United completó el fichaje de Tai Baribo

Tai Baribo | Zoe Davis/GettyImages

Tom Bogert informó en sus redes que Los Hombres de Negro lograron la contratación del internacional delantero israelí del Philadelphia Union.



Se trató de una transferencia por un valor de cuatro millones de dólares.

10. Cristian Espinoza está en la mira del NE Revolution

Cristian Espinoza | Scott Gould/ISI Photos/GettyImages

El periodista argentino Uriel Iugt compartió que el extremo derecho era del interés de los Revs, luego que acabara su vínculo con el San José Earthquakes, sin embargo, aunque hubo pláticas entre ambos clubes, que tenían el deseo de proceder, el argentino descartó la opción. Desde su país también lo tienen en el radar, ya que Rosario Central lo tiene en carpeta.

11. Timo Werner se aproxima a la MLS

Timo Werner | Marc Atkins/GettyImages

El periodista italiano Fabrizio Romano comentó que el alemán es pretendido por varios equipos norteamericanos, aunque el Inter Miami estaría descartado por la renovación de Luis Suárez. Sin embargo, la fuente no reveló nombres.



El delantero del RB Leipzig, que estaba a préstamo con el Tottenham, podría decidir su destino en las próximas semanas.

12. Jakob Glesnes se pondrá la elástica del LA Galaxy

Jakob Glesnes | Icon Sportswire/GettyImages

Los Galácticos lograron hacerse con el Defensor del Año de la MLS, procedente del Philadelphia Union. Si bien aún no está cerrado el acuerdo, ya estaría en los detalles finales, así lo dijo Tom Bogert. El noruego se unirá a la causa californiana tras un acuerdo que supera el millón de dólares.

13. San Diego FC contará con los goles de Lewis Morgan

⚠️ TRADE ⚠️



We've acquired forward 𝗟𝗲𝘄𝗶𝘀 𝗠𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻 from the New York Red Bulls. 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿



Welcome to America's Finest City, Mr. Morgan. pic.twitter.com/HhBxLwa30O — San Diego FC (@sandiegofc) December 16, 2025

Esta semana, el subcampeón de la Conferencia Oeste informó sobre la adquisición del delantero escocés de los New York Red Bulls.



El romperredes tendrá un contrato garantizado hasta el 2026 con opciones para el 2027 y 2028.

14. Walker Zimmerman jugará con el Toronto FC

Walker Zimmerman | Rich Storry/GettyImages

El cuadro canadiense está en los últimos detalles para conseguir el fichaje del defensa, que quedó como agente libre al no seguir con Nashville SC.



El seleccionado de los Estados Unidos aún tiene que pasar los exámenes médicos correspondientes para que pueda estampar su firma.

15. Michael Bradley dirigirá al NY Red Bulls

A new era starts now.



Michael Bradley has been named our Head Coach.#RBNY 🔴 @OANDA pic.twitter.com/nMxLribBeY — New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) December 15, 2025

Durante la semana, el club taurino dio a conocer que el mundialista estadounidense será su nuevo entrenador.



Su experiencia en el banquillo inició como auxiliar técnico de su padre en el Stabaek IF de Noruega, aparte desde este año fungió como estratega del NYRB II, saliendo campeón en la MLS Next Pro.

16. St. Louis City SC eligió a Yoann Damet como técnico

Bienvenue, Yoann! 🇫🇷



Yoann Damet has been appointed Head Coach of St. Louis CITY SC.



🗞️ https://t.co/si9TSafwtU pic.twitter.com/WXRhC6gFkf — St Louis CITY SC (@stlCITYsc) December 16, 2025

El equipo de Misuri nombró al francés como su nuevo estratega, contando con la experiencia previa de haber sido entrenador del LA Galaxy II, aparte de haber tenido un interinato con el FC Cincinnati.



El galo es considerado el ‘hijo’ profesional de su compatriota Wilfried Nancy. Se señala que su perfil encaja con lo que el club quiere reconstruir tras un año sin identidad clara.

17. Carlos Coronel está en pláticas con Orlando City

Carlos Coronel | Minas Panagiotakis/GettyImages

Tom Bogert dio a conocer que el guardameta paraguayo está a nada de cerrar su fichaje con los Leones, aunque había sonado con fuerza para volver a su país.



El guaraní quedó libre tras cerrar su vínculo con el New York Red Bulls.

18. Ofertaron desde México por Luca Orellano

Luca Orellano | Jason Mowry/GettyImages

Rayados de Monterrey mandó una oferta formal por el extremo derecho del FC Cincinnati, así lo comentó Tom Bogert, sin embargo, no han recibido una respuesta, así que las negociaciones continúan.

19. Josef Martínez seguiría su carrera en México

Josef Martínez | Eakin Howard/GettyImages

Desde la semana pesada se dio a conocer que Xolos de Tijuana estaba en pláticas para hacerse con el delantero, que quedó en calidad de libre tras no renovar su contrato con el San José Earthquakes.



Al parecer, el venezolano habría acordado un contrato por un año con opción a renovar por uno más.

20. Federico Girotti es seguido en la MLS

Federico Girotti | Cesar Heredia/GettyImages

El periodista argentino Nahuel Ferreira reportó que existen tres ofertas por el delantero del Talleres de Córdoba, siendo el Alianza Lima de Perú el más cercano a ficharlo. Según la fuente, desde México y la MLS buscan un préstamo por el argentino, sin revelar los nombres de los interesados, pero de no igualar la oferta del club inca, su destino sería ahí mismo.

21. Obed Vargas rechazó al América

Obed Vargas | Alika Jenner/GettyImages

La semana pasada se comunicó que las Águilas de México iban por el fichaje del mediocampista del Seattle Sounders de la MLS, sin embargo, este les habría dado las gracias porque su prioridad es llegar a Europa.



El mexicoamericano y mundialista sub-20 agradeció el interés, mas dejó abierta la posibilidad de llegar al Nido en el futuro.

22. Dante Sealy ficharía con Colorado Rapids

Dante Sealy | Minas Panagiotakis/GettyImages

Los Rapids estarían cerca de hacerse con los servicios del extremo derecho del CF Montréal, en un acuerdo que estaría tasado en unos dos millones de dólares.



Con 22 años, el trinitario tuvo una destaca temporada este año.

23. Inter Miami quiere a Jürgen Locadia

Jürgen Locadia | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

El actual campeón de la MLS quiere refrendar su corona la próxima temporada, por eso trabaja rápido para cerrar sus refuerzos.



Tom Bogert informó que las Garzas están cerrando detalles para añadir al curazoleño, que tuvo como última escuadra al CF Intercity de España.

24. Amin Boudri en conversaciones con LAFC

Amin Boudri | Ciancaphoto Studio/GettyImages

Los Ángeles FC quieren reforzarse con el mediocampista sueco, que milita en el GAIS de su país. Con 21 años, el europeo anotó seis tantos y repartió dos asistencias en poco más de dos mil minutos en la máxima categoría del fútbol sueco en la última temporada.

25. ¿Koke Resurrección al Inter Miami?

Koke | Europa Press Sports/GettyImages

De acuerdo con el periodista turco Ekrem Konur, Lionel Messi querría que el español se ponga la elástica de su club, esto para llenar el vacío que dejará el español Sergio Busquets, que optó por el retiro.



Al pivote le quedan seis meses de contrato con el Atlético de Madrid de España, así que su salida podría darse en el próximo verano.

26. Santos FC contactó a Rafael Navarro

Rafael Navarro | Omar Vega/GettyImages

Ekrem Konur también informó que El Peixe realizó los primeros contactos para hacerse con el delantero del Colorado Rapids. Al parecer, los Rapids han fijado un precio aproximado de diez millones de dólares. Se dice que Rayados de Monterrey de México también está en la carrera.