Últimas noticias de Rayados: Óliver Torres elogia al 'Toro' Guzmán; la alineación que usarían ante el Toluca y más

El Club de Fútbol Monterrey está viviendo el inicio de una nueva era en su historia, bajo la dirección técnica del estratega argentino, Matías Almeyda. Para quienes gustan ver el vaso medio lleno, fijando su atención en los aspectos positivos, ponen como argumento la final disputada en la Leagues CUP 2026, demostrando gran carácter en las llaves previas al desenlace del torneo.

Los otros, no obstante, los que prefieren concentrarse en las áreas de oportunidad en vista de mejorar, argumentan que el equipo no se ha adaptado todavía al esquema pretendido por su entrenador, y la final perdida contra los Diablos Rojos del Toluca les sirve de ejemplo para explicar que aún hay muchas cosas por mejorar.

En este contexto, el mediocampista español Óliver Torres habló el día de hoy frente a los medios, destacando el trabajo de su entrenador y enalteciendo a su compañero y actual seleccionado de la escuadra tricolor, el defensa central Víctor Guzmán, al grado de calificarlo como, y cito: ''el mejor central mexicano''.

𝑶𝑵𝑪𝑬 𝑬𝑵 𝑬𝑳 𝑩𝑨𝑹𝑹𝑰𝑨𝑳: 🗣️ “EL TORO ES EL MEJOR CENTRAL MEXICANO” 🐂🤝



El mediocampista de #Rayados elogió a Víctor Guzmán y aseguró que atraviesa un gran momento de la mano de Matías Almeyda.



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Rayados disputará un duelo amistoso aprovechando el parón de octubre por la fecha FIFA

En otras noticias, los Rayados de Matías Almeyda, en busca de seguir puliendo su estilo de juego sin dejar ir más puntos, ya que actualmente se encuentran en el lugar número 10 de la tabla general, fuera de la zona de liguilla con tan solo 13 unidades, se enfrentarán este sábado en la ciudad de Houston, Texas a los Diablos Rojos del Toluca, en un encuentro de carácter amistoso.

Con información de Multimedios Deportes a través de sus redes sociales, el 'Pelado' Almeyda utilizaría un cuadro alterno para enfrentarse a la escuadra comandada por el siempre querido entre la afición rayada, Antonio: el 'Turco' Mohamed.

La decisión tendria, a su vez, una doble interpretación. La primera, y quizás la más evidente, querer darle descanso a sus jugadores estelares de cara al cierre de la fase regular. La segunda, contemplar el nivel de los suplentes, con vistas en incorporarlos al 11 titular en caso de que los resultados en el campeonato sigan siendo negativos.

MATÍAS ALMEYDA PREPARA CUADRO ALTERNO PARA ENFRENTAR A TOLUCA



Rayados continúa con su preparación de cara al duelo amistoso frente a Toluca, que se disputará este sábado en Houston, Texas, y Matías Almeyda tiene contemplado aprovechar este encuentro para observar a jugadores que… pic.twitter.com/BPdrbeyCAJ — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) October 1, 2026

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