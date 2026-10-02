Últimas noticias de Rayados: Óliver Torres elogia al 'Toro' Guzmán; la alineación que usarían ante el Toluca y más
El Club de Fútbol Monterrey está viviendo el inicio de una nueva era en su historia, bajo la dirección técnica del estratega argentino, Matías Almeyda. Para quienes gustan ver el vaso medio lleno, fijando su atención en los aspectos positivos, ponen como argumento la final disputada en la Leagues CUP 2026, demostrando gran carácter en las llaves previas al desenlace del torneo.
Los otros, no obstante, los que prefieren concentrarse en las áreas de oportunidad en vista de mejorar, argumentan que el equipo no se ha adaptado todavía al esquema pretendido por su entrenador, y la final perdida contra los Diablos Rojos del Toluca les sirve de ejemplo para explicar que aún hay muchas cosas por mejorar.
En este contexto, el mediocampista español Óliver Torres habló el día de hoy frente a los medios, destacando el trabajo de su entrenador y enalteciendo a su compañero y actual seleccionado de la escuadra tricolor, el defensa central Víctor Guzmán, al grado de calificarlo como, y cito: ''el mejor central mexicano''.
Rayados disputará un duelo amistoso aprovechando el parón de octubre por la fecha FIFA
En otras noticias, los Rayados de Matías Almeyda, en busca de seguir puliendo su estilo de juego sin dejar ir más puntos, ya que actualmente se encuentran en el lugar número 10 de la tabla general, fuera de la zona de liguilla con tan solo 13 unidades, se enfrentarán este sábado en la ciudad de Houston, Texas a los Diablos Rojos del Toluca, en un encuentro de carácter amistoso.
Con información de Multimedios Deportes a través de sus redes sociales, el 'Pelado' Almeyda utilizaría un cuadro alterno para enfrentarse a la escuadra comandada por el siempre querido entre la afición rayada, Antonio: el 'Turco' Mohamed.
La decisión tendria, a su vez, una doble interpretación. La primera, y quizás la más evidente, querer darle descanso a sus jugadores estelares de cara al cierre de la fase regular. La segunda, contemplar el nivel de los suplentes, con vistas en incorporarlos al 11 titular en caso de que los resultados en el campeonato sigan siendo negativos.
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Jaime Garza es redactor y editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol. Cuenta con más de 10 años de experiencia llevando la pasión por el fútbol a las letras. Oriundo de Monterrey, Nuevo León, comenzó escribiendo para blogs independientes, sobre equipos locales, principalmente. Actualmente cubre importantes partidos de la Liga MX, la MLS, LaLiga, la Premier League, fútbol internacional y notas de carácter informativo. Además, es autor de más de 15 libros, entre las que destacan obras de corte futbolero y novelas de tinte dramático. “La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda”.