Últimas noticias de Tigres: el inesperado cambio de patrocinio para el 2027; Brunetta supera a una leyenda y más

Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León atraviesan por uno de sus momentos más complicados en los últimos años. Los fichajes denominados ''bombas'' parecen haber quedado en el olvido; ahora apuestan por elementos interesantes de la propia Liga MX, como es el caso del futbolista uruguayo Emiliano Gómez o del delantero mexicano, Guillermo: el 'Memote' Martínez.

Ambos jugadores de gran calidad, pero al menos un par de escalones por debajo de Nahuel Guzmán, André-Pierre Gignac, Eduardo Vargas, Enner Valencia, Florian Thauvin, Ángel Correa o el propio Juan Brunetta. Y esto obedece a que la institución en general atraviesa por un proceso de cambio en todas sus líneas.

Ya se fue Televisa, y en su lugar entró TV Azteca. Ya se fue Tecate, cervecera que acompañó al equipo durante décadas, y ahora lucen el patrocinio de Corona en las camisetas. Ahora, según informa Edu Torres a través de sus redes sociales, en Tigres estarían decididos a no renovar más su vínculo contractual con ADIDAS.

En su lugar entraría Reebok, o al menos esa es la marca que, hasta el momento, está más avanzada para convertirse en el nuevo patrocinador oficial de la 'U' de Nuevo León. Una propuesta que ha generado opiniones encontradas entre los propios aficionados de Tigres.

Juan Brunetta entra a una selecta lista en la historia del equipo de Tigres UANL

Tras la repentina y dolorosa salida del campeón del mundo argentino en Qatar 2022, Ángel Correa, su compatriota, Juan Brunetta, se convirtió en el nuevo enganche de la 'U' de Nuevo León para lo que resta de la presente campaña.

En sus botines recae la creación de juego de mediocampo hacia adelante, y aunque el equipo no ha andado bien en lo que va del Apertura 2026, Juan Brunetta ha cumplido con esta labor a cabalidad, asistiendo o marcando él mismo, tal como ocurrió el sábado pasado, cuando con un gol suyo Tigres venció 1-0 al equipo de Puebla.

El tanto conseguido por la vía del penal, fue el número 46 defendiendo los colores de los Tigres, superando así a una leyenda indiscutible de la afición felina, como es el caso de Claudio: el 'Diablo' Núñez y empatando al 'Abuelo' Azuara.

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