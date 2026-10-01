Últimas noticias del Cruz Azul: actualización sobre la búsqueda del centro delantero, caso César Montes y más

Se han jugado ya 10 jornadas por el torneo de Apertura 2026 y la Máquina Celeste de la Cruz Azul, pese a no convencer del todo a sus aficionados, se mantiene dentro de los ocho primeros lugares de la tabla general, sumando un total de 16 unidades. Son séptimos y se encuentran a cuatro puntos de distancia del líder del campeonato mexicano, los Diablos Rojos de Toluca.

Joel Huiqui es consciente de las áreas de oportunidad que padece su plantilla. Entiende que, para forjar una época de oro, como lo hizo el América hace un par de años y el Toluca en las últimas temporadas, necesitan reforzar sus líneas en puntos muy específicos, como lo es el centro del ataque.

Con información de Carlos Córdova, la escuadra celeste estaría evaluando desde ya distintos nombres para potenciar su parte alta de la cancha, descartando a jugadores como el atacante de los Hidrorayos del Necaxa, Julián Carranca, quien a pesar de haber rendido de buena manera en sus primeros partidos con los de Aguascalientes, su nivel de juego ha bajado considerablemente en lo que va del Apertura 2026, y el Cruz Azu necesita mejorar lo que actualmente tiene, y Carranza, hasta el momento, no parece ser más que Nicolás Ibáñez, por citar un ejemplo.

Necaxa v Puebla - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

César Montes es otro de los elementos que suenan como posibles fichajes del Cruz Azul para el próximo mercado de transferencias. El ex defensa central del Club de Fútbol Monterrey representaría un verdadero salto de calidad para la plantilla, además de que no ocuparía plaza de extranjero, lo que le da un valor agregado frente a otros prospectos.

‼️Cruz Azul si sondea ya delantero para el próximo torneo. Se está haciendo un análisis para definir en los próximos meses. No es Carranza.

Continúa el interés por traer a César Montes y buscarán bajarlo de la doble cifra. pic.twitter.com/LeJtl75F6i — 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨𝐬 𝐂ó𝐫𝐝𝐨𝐯𝐚 🧔🏻‍♂️ (@cordova_sports) September 30, 2026

Sin embargo, recordemos que la Pandilla del Cerro de la Silla también estaría en busca de un futbolista con las condiciones del 'Cachorro', y la nostalgia que implicaría el repatriar al central que marcó el primer tanto en la historia del BBVA podría inclinar la balanza en favor de los regiomontanos.

Por último, el conjunto cementero se habría salvado de perder a un elemento de gran calidad, como es el caso de Willer Ditta, de cara al encuentro correspondiente a la fecha número 11, cuando se enfrenten a los Pumas de la UNAM.

Cruz Azul v Toluca - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Se pensaba que la comisión de árbitraje tomaría cartas en el asunto, luego de que en distintas tomas se viera al defensor encarar al árbitro asistente en el duelo de la jornada 10, frente a los choriceros. Sin embargo, esto no ocurrió, y Willer Ditta estará a disposición de Joel Huiqui para lo que pinta para ser uno de los cotejos más entretenidos de la jornada.

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