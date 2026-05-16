Últimas noticias y fichajes de Chivas: informes sobre los lesionados; nuevos posibles seleccionados y más

Cuando Javier Aguirre informó que concentraría a los seleccionados nacionales de los clubes mexicanos durante la liguilla, pocos imaginaron que el principal afectado sería Chivas. Y es que, si bien es cierto que el Rebaño Sagrado juega con solo futbolistas mexicanos, y, por consecuencia, estarían suceptibles a ser llamados, pocos imaginaron el estupendo nivel futbolístico que muchos elementos alcanzaron durante la temporada regular.

Los 36 puntos cosechados durante la campaña, mismos que les sirvieron para acabar como segundos de la tabla general, parecía que iban a servir de poco cuando en la ida por los cuartos de final cayeron 3-1 ante Tigres. Sin embargo, para la vuelta, esos chicos que más de uno menosprecio sacaron el orgullo y dieron vuelta a la situación. Vencieron 2-0 a Tigres y clasificaron a las semifinales por el torneo de Clausura 2026, yendo en contra de todos los pronósticos.

Chivas v Tigres UANL - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

En las semifinales, se enfrentaron a la Máquina Celeste de la Cruz Azul, y ahí, de nueva cuenta, comenzaron las dudas. Pensaron que lo realizado contra Tigres fue suerte de una noche, que los cementeros los dejarían fuera. Pero los dirigidos por Gabriel Milito volvieron a mostrar personalidad, rescatando un valioso empate a dos en la ida, misma que se disputó en el emblemático estadio Azteca.

Para la vuelta, a Chivas le basta con no perder para avanzar a la final. Y para ello, tendrán que contar con sus mejores futbolistas dentro del terreno de juego. Situación que parecía iba a complicarse, pero en las últimas horas todo cambió para bien.

Chivas apaga las alarmas con dos posibles bajas para la vuelta de la semifinal ante Cruz Azul

Tanto Efraín Álvarez como Richard Ledezma tuvieron que salir del campo en el partido contra Cruz Azul luego de sufrir molestias musculares. Ambos fueron atendidos de inmediato por el cuerpo médico colocando hielo en las zonas afectadas. Está claro que los cambios preventivos de Milito fueron correctos.

Cruz Azul v Chivas - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Ahora mismo se entiende que tanto Ledezma como Álvarez estarán en condiciones de jugar el día de mañana con el Guadalajara. Salvo una sorpresa mayor, el tema físico de los dos mexicanos no ha llegado a más y todo indica que incluso serán titulares en la vuelta contra los de la capital del país.

Chivas podría aumentar su número de seleccionados por México

Richard Ledezma, Efraín Álvarez y Bryan González forman parte de la pre lista de 55 jugadores anunciada hace algunos días. De esta forma, se entiende que el Guadalajara tiene entonces ocho piezas elegibles para el Mundial, esto valorando que Luis Romo, Roberto Alvarado, Armando González, Brian Gutiérrez y Raúl Rangel ya están entre los que asistirán al Mundial 2026.

FBL-MEX-GUADALAJARA-MONTERREY | ULISES RUIZ/GettyImages

De los tres primeros, el que tiene más opciones de colarse dentro de la lista final es Richard Ledezma. El dueño del carril derecho de las Chivas está a la espera de que se confirme la ausencia o presencia de Julián Araujo, quien va por delante suyo en la carrera.

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