Últimos movimientos del mercado de fichajes; Jackson, Xavi Simons y Ziyech

El mercado de fichajes de verano llega a su recta final: el próximo lunes 1 de septiembre se bajará la persiana en las grandes ligas europeas. Los clubes aceleran en estas horas para cerrar las operaciones pendientes y reforzar sus plantillas antes de que ya no haya margen. Tanto en la Premier League como en LaLiga, la actividad es frenética y los traspasos de renombre siguen marcando el ritmo.

Premier League

FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga | Marcel Engelbrecht - firo sportphoto/GettyImages

El Tottenham Hotspur ha confirmado este viernes un fichaje de campanillas: Xavi Simons, procedente del RB Leipzig, aterriza en Londres a cambio de 60 millones de euros. El neerlandés, también seguido por el Chelsea, llega para cubrir la sensible baja de Heung-min Son, quien puso rumbo a la MLS, y la lesión de larga duración de James Maddison. Además, los Spurs se habían quedado sin Eberechi Eze, objetivo que a última hora les arrebató el eterno rival.

Y es que el Arsenal ha dado un doble golpe sobre la mesa. Por un lado, cerrará la llegada de Eberechi Eze por los mismos 70 millones acordados previamente entre Tottenham y Crystal Palace. Por otro, Arteta ya tiene nuevo líder para la defensa: Piero Hincapié. El central ecuatoriano llega cedido desde el Bayer Leverkusen con una opción de compra de 52 millones y firmará hasta 2030.

Mientras tanto, en Liverpool la atención está puesta en reforzar la zaga. El gran objetivo es Marc Guehi, defensa del Crystal Palace, al que consideran el compañero ideal para Virgil van Dijk y el sucesor natural de Konaté. El Palace mantiene su postura firme: pide entre 40 y 45 millones de libras, mientras que los reds habían tratado de cerrarlo en torno a 30 millones. Arne Slot, sin embargo, ha insistido en que el jugador encaja perfectamente en su nuevo proyecto.

Por último, el mercado inglés también se ve salpicado por movimientos internacionales. El senegalés Nicolás Jackson (Chelsea) está muy cerca de marcharse al Bayern de Múnich, en una operación que contempla un préstamo con opción de compra. El club alemán se haría cargo íntegramente de su salario, aunque aún quedan detalles por cerrar.

La Liga

Galatasaray v Besiktas - Turkish Super Cup | Ahmad Mora/GettyImages

En España, el mercado también echa chispas a falta de horas para el cierre. El Elche podría dar la gran sorpresa con la llegada de Hakim Ziyech. El marroquí, ex del Chelsea, es la “sorpresa” que adelantó Eder Sarabia hace unos días y el propio club ha reconocido negociaciones avanzadas para su incorporación.

El Villarreal sigue siendo uno de los protagonistas del cierre. Tras confirmar las salidas de Yeremy Pino y Denis Suárez, y anunciar la llegada de Tani Oluwaseyi, el club groguet está a punto de cerrar el fichaje de Georges Mikautadze desde el Olympique de Lyon. La operación rondará los 25 millones fijos más 5 en variables, lo que marcaría un nuevo récord de inversión para el club.

En paralelo, la Real Sociedad ha avanzado en una operación estratégica para reforzar el centro del campo. El elegido es Yangel Herrera (Girona), con quien el club ya tiene un acuerdo cerrado. La intención inicial era abaratar la operación incluyendo a Sadiq Umar como moneda de cambio, pero la negativa del nigeriano a salir forzará a los txuri-urdin a pagar una suma mayor para hacerse con el venezolano.