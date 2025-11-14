Un exentrenador del Manchester United culpa a Ruben Amorim del declive de Marcus Rashford

El exentrenador del Manchester United, Ole Gunnar Solskjær, ha sugerido que Ruben Amorim podría haber hecho más para ayudar a Marcus Rashford, antes de que el delantero formado en la cantera fuera finalmente apartado del equipo y cedido a varios clubes en repetidas ocasiones.

Rashford marcó el primer gol de la era Amorim en noviembre de 2024, pero fue relegado al banquillo al mes siguiente y no volvió a jugar con el club antes de fichar por el Aston Villa cedido en enero de ese mismo año. Durante todo este proceso, el técnico portugués citó con frecuencia la falta de compromiso de Rashford en los entrenamientos como motivo de su salida.

Esta temporada, Rashford ha recuperado su mejor forma cedido en el Barcelona. Solskjær, que era el entrenador cuando el jugador marcó más de 20 goles en temporadas consecutivas (2019-20 y 2020-21), cree que su mejor rendimiento en España se debe a la renovada satisfacción que siente por el equipo.

Ipswich Town FC v Manchester United FC - Premier League | Richard Pelham/GettyImages

“No he hablado con Marcus desde que me fui… solo hemos intercambiado algunos mensajes. Son las circunstancias”, dijo Solskjær en el nuevo episodio de Stick to Football , en la cadena The Overlap.

“No sé qué ha pasado en la vida de Marcus, pero se nota que ahora está disfrutando en Barcelona. Parecía que al final en el Manchester United no lo estaba pasando bien”.

Solskjær no mencionó a Amorim específicamente, pero opinó que el entrenador de cualquier club debería investigar a fondo las razones del descontento de un jugador, sobre todo si afectan a su rendimiento. El noruego también pareció indagar en la forma tan pública en que se desarrollaron los hechos.

“Todas las presiones, cada una es diferente… la presión de la vida, la presión del fútbol. No sabemos qué les pasa a los jugadores cuando llegamos por la mañana y los vemos de mal humor”, comentó. “Ese es el trabajo del entrenador, hablar con ellos y preguntarles: '¿Qué pasa? Veo que algo anda mal'. Y de eso no se suele hablar en los medios”.

“Realmente no sabemos qué ha pasado, solo queremos que le vaya bien porque es un jugador increíble cuando está en forma, contento y con energía”.

