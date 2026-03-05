Un exjugador del Real Madrid pone en duda la apuesta del Real Madrid por Arbeloa

El exjugador del Real Madrid, Iván Helguera, expresó su fuerte desacuerdo con la destitución de Xabi Alonso como entrenador del primer equipo. El exdefensor, que disputó 346 partidos con la camiseta blanca y ganó dos Copas de Europa, analizó la actualidad del club durante su participación en el podcast Bajo Palos, conducido por Iker Casillas.

Durante la charla, Helguera sostuvo que la salida del técnico fue precipitada y que el equipo no ha mostrado una mejora desde entonces. “No ha cambiado prácticamente nada. De hecho, hemos ido a peor”, afirmó, dejando en claro su preocupación por el rumbo deportivo del conjunto madrileño.

Real Madrid Training And Press Conference - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

La defensa del trabajo de Xabi Alonso

A pesar de reconocer que el funcionamiento del equipo no era el ideal, Helguera destacó algunos aspectos positivos del trabajo de Alonso, especialmente en el plano táctico. Según el exfutbolista, el equipo había logrado cierta solidez defensiva que lo hacía complicado de superar.

“Quizá el juego no terminaba de convencer, pero tácticamente, sobre todo en defensa, era un equipo difícil de ganar”, explicó. En su opinión, el club debía haber esperado algunos meses más para evaluar el verdadero impacto del proyecto del entrenador.

Helguera incluso se mostró convencido de que algunos resultados recientes podrían haber sido distintos si el técnico hubiera continuado. Mencionó, por ejemplo, que el equipo tenía opciones de ganar ciertos partidos importantes que terminaron influyendo en el clima alrededor del entrenador.

🗣️ "No ha cambiado prácticamente nada. De hecho, hemos ido a peor. No tenía sentido echar a Xabi Alonso"



📌 Iván Helguera, exjugador del Real Madrid, ha apuntado directamente al culpable de lo que está pasando y no es Arbeloahttps://t.co/W8wUraiSAM — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) March 5, 2026

Dudas sobre la elección de Arbeloa

El exdefensor también se mostró crítico con la decisión de promover a Álvaro Arbeloa al cargo de entrenador del primer equipo. Para Helguera, el club se arriesgó al colocar en el puesto a un técnico sin experiencia previa en la élite.

“Si decides destituir al entrenador, tienes que tener preparado a alguien con experiencia para manejar una situación tan exigente”, sostuvo. En su análisis, el salto desde el filial al banquillo del primer equipo representa un desafío demasiado grande sin una trayectoria consolidada.

Helguera también recordó que otros exjugadores históricos del club, como Raúl González, pasaron años dirigiendo en categorías inferiores sin recibir una oportunidad inmediata en el primer equipo.

En su conclusión, Helguera fue contundente: considera que la destitución de Alonso no resolvió los problemas del equipo y, en cambio, generó más incertidumbre. Desde su perspectiva, el club necesitaba estabilidad y una planificación más clara antes de tomar una decisión tan importante.

“El problema es que nada tiene demasiado sentido. Si echas a un entrenador, tienes que tener claro el plan. Y en este caso, el cambio no ha solucionado nada”, remarcó el exdefensor.

Sus declaraciones reflejan un debate que continúa creciendo alrededor del presente del Real Madrid, donde los resultados y las decisiones institucionales siguen siendo analizados con lupa por exjugadores y aficionados.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP