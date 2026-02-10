Un histórico jugador del Real Madrid está en la rampa de salida

El Real Madrid podría desprenderse en este mercado de pases de uno de sus principales referentes: Dani Carvajal.

Según informó Marca, el lateral por derecha sospecha que no habrá oferta de renovación, ya que conoce el club y sus tiempos, imaginándose así un final similar al de otros nombres ilustres de la historia reciente del Merengue.

La decisión de Álvaro Arbeloa de no enviarlo siquiera a calentar en Mestalla fue el detonante de esta situación, ya que el titular fue el canterano David Jiménez y en su lugar contó con Trent Alexander-Arnold, que recién vuelve de una extensa inactividad por lesión.

SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Además, todo esto se da en la previa de lo que sería el último Mundial de Dani con la selección de España, aunque la competencia en el puesto es feroz y no tiene para nada asegurado su pasaje a Norteamérica.

En Radio Marca, Luz Monzón dijo: "El futbolista nunca se va a ver que no está capacitado para jugar. Les cuesta. Y el Madrid está en una situación que necesita a su capitán. Viene el Mundial y él quiere jugar". Por su parte, Emilio Contreras se refirió a la falta de confianza de Arbeloa en él: "La situación de Carvajal es muy extraña, ya ni calienta. Para Arbeloa es el último de los laterales. Arbeloa no ve a Carvajal y es una situación complicada, gestionar a tu compañero que te ha quitado el puesto... A Carvajal no se le ha dado la oportunidad de ver cómo está. La sensación es que Arbeloa tiene cero confianza".

Borussia Dortmund v Real Madrid CF - UEFA Champions League Final 2024 | Brendan Moran - Sportsfile/GettyImages

El nacido en Leganés está en el Real Madrid desde 2013 y vivió de cerca esta gran época dorada, en la que llegó a conquistar seis UEFA Champions League con la camiseta blanca. En total, acumula 438 partidos, con 14 goles anotados y 65 asistencias brindadas a compañeros.

