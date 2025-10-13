¿Un homenaje para Lionel Messi con el Barcelona? Las palabras de Joan Laporta que entusiasman a los aficionados

Lionel Messi es el máximo referente en la historia del FC Barcelona. Llegó a Cataluña siendo apenas un niño con sueños de adulto, y se fue como leyenda absoluta en uno de los clubes de mayor prestigio en LaLiga y el mundo.

Sin embargo, la historia no culminó de la mejor manera. Al no llegar a un acuerdo en términos contractuales para la renovación del contrato, el argentino tomó la decisión de fichar por el PSG, despidiéndose entre lágrimas del equipo que lo vio nacer.

En la tarde del domingo, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, declaró ante los medios que la relación entre el campeón del mundo en Qatar 2022 con la selección nacional de Argentina y la escuadra culé, había mejorado de forma considerable, tomando en consideración cómo acabaron las cosas cuando decidieron no renovarlo. Incluso, dejó la puerta abierta sobre un posible homenaje a Lionel Messi, situación que tiene ilusionados a los aficionados.

🚨 Barça president Laporta: “With Leo Messi, we had a great relationship that got strained when we couldn’t renew his contract… but it’s improving again”.



“We hope he can receive the great tribute he truly deserves”. pic.twitter.com/PqJ0ggImb9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 13, 2025

Lionel Messi vuelve aún más fuerte su legado con el Inter Miami

Lionel Messi continúa brillando en la MLS con actuaciones que confirman su vigencia en la élite del fútbol. Con 26 goles en la temporada 2025, lidera la tabla de goleadores tras firmar un nuevo doblete en la victoria 4-0 del Inter Miami frente al Atlanta United. A una jornada del final de la fase regular, el argentino no solo comanda el goleo individual, sino también el rendimiento colectivo de un equipo que sueña con ser protagonista en los playoffs.

Más allá de los números, la influencia de Messi ha sido decisiva. En cada uno de los nueve dobletes que ha firmado este año, el Inter Miami terminó ganando. Y cuando ha marcado, el equipo apenas ha conocido la derrota. Su presencia no solo eleva el nivel del plantel, sino que marca la diferencia en momentos clave, reforzando su papel como líder dentro y fuera del campo.

En este contexto de éxito sostenido, la posibilidad de un homenaje en Barcelona cobra aún más sentido. Porque si bien Messi sigue escribiendo capítulos memorables en Estados Unidos, su historia con el club catalán sigue viva en la memoria de los hinchas. Y como dejó entrever el presidente Laporta, tal vez aún quede una última ovación pendiente en la que será siempre su casa.