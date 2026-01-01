Un importante directivo del fútbol italiano confirma la primera venta del Manchester United para el 2026

El director deportivo del Napoli, Giovanni Manna, confirmó que el fichaje definitivo de Rasmus Højlund, actualmente cedido por el Manchester United, es prácticamente una “formalidad”.

Tras la reestructuración del ataque del United el verano pasado, Højlund terminó siendo prestado por una temporada al Napoli, vigente campeón de la Serie A. El delantero danés de 22 años buscaba relanzar su carrera y ha cumplido con dicho objetivo.

Højlund ha marcado nueve goles en todas las competiciones con el equipo de Antonio Conte y ya conquistó su primer título con el club: la Supercoppa Italiana 2025–26.

Después de la victoria en la final de la Supercopa ante el Bologna, Højlund lanzó un mensaje a su club de origen en redes sociales, publicando una foto con el trofeo acompañada del texto: “Así se ve una gran decisión”.

US Cremonese v SSC Napoli - Serie A | SSC NAPOLI/GettyImages

En Napoli están muy satisfechos con su rendimiento y Manna reveló que la cesión del atacante está destinada a convertirse en un traspaso definitivo al final de la temporada.

Cuestionado por Corriere dello Sport sobre si el pase permanente de Højlund era una formalidad, Manna respondió: “A día de hoy, creo que sí”.

Añadió: “Existe una opción de compra y una obligación de compra si nos clasificamos a la Champions League. El jugador se considera futbolista del Napoli, y nosotros también lo vemos así. Eso es extremadamente importante”.

Pese a que el United pagó inicialmente 64 millones de libras (86 millones de dólares) al Atalanta por Højlund en 2023, se espera que el Napoli lo fiche por apenas 38 millones. La operación apunta a convertirse en otro error significativo de los ‘Red Devils’ en una etapa marcada por malas decisiones en Old Trafford.

Højlund habla sobre su salida del Manchester United

Højlund estuvo bajo fuerte escrutinio tras dos temporadas discretas en el United. A una campaña debut de 16 goles le siguió otra con solo 10 anotaciones, con dificultades bajo el mando de Ruben Amorim junto a Joshua Zirkzee. Aun así, el atacante rechazó la idea de que haya fracasado en Manchester.

En entrevista con Sports Illustrated, Højlund explicó: “Hubo mucha atención y mucha presión, obviamente. Pero como era aficionado del United, sentí que no podía rechazar ese paso. Y creo que lo hice bien”.

Agregó: “Se puede decir que quizá necesitaba un año más en el Atalanta, pero siento que fue el paso correcto para mí. Especialmente en mi primer año, cuando fui el máximo goleador del equipo, tuve una buena Champions League y gané un título con mis compañeros”.

El United apostó el verano pasado por el delantero del RB Leipzig, Benjamin Šeško, como su nuevo proyecto de ‘9’, pero el esloveno ha tenido un inicio irregular en el fútbol inglés. Con solo dos goles en 16 partidos, su rendimiento está lejos de ser llamativo y todo indica que no igualará los números de Højlund en su primera temporada.

