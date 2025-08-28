Un intercambio inesperado pone a Santi Giménez en la órbita de la Roma

El mercado de fichajes en Europa sigue ofreciendo capítulos inesperados a pocas horas del cierre. Si bien los grandes clubes ya han invertido sumas millonarias en refuerzos, todavía hay operaciones que sacuden el tablero. Una de ellas es la que estaría en marcha entre AC Milan y la AS Roma, quienes, según adelantó el periodista Gianluca Di Marzio, se encuentran en conversaciones para un sorprendente intercambio de delanteros: Santi Giménez por Artem Dovbyk.

El nombre de Giménez ha sido uno de los más comentados en los últimos meses. Tras su explosión goleadora en el Feyenoord y su consolidación en la selección mexicana, parecía tener el futuro asegurado en un club grande de Europa. El Milan, necesitado de renovar su ataque luego de lo que fue la salida de Olivier Giroud en 2024, lo ve como la pieza ideal para liderar su frente ofensivo en la Serie A y en la Champions League.

Del otro lado aparece Artem Dovbyk, el delantero ucraniano que fue clave en el Girona la temporada pasada y que llegó a Roma como una apuesta de gol. Sin embargo, su adaptación en el conjunto capitalino no ha sido sencilla, lo que abrió la puerta a este posible movimiento. La Roma busca un perfil distinto para su delantera y Giménez encajaría en la idea de Gian Piero Gasperini de sumar movilidad, potencia y definición.

Aunque todavía no hay acuerdo cerrado, el trueque genera gran expectativa tanto en Italia como en México. Para Giménez significaría un salto de calidad en su carrera, mientras que para Dovbyk sería la posibilidad de relanzarse en un histórico como el Milan. El cierre del mercado trae muchas expectativas, y marcará si este intercambio termina siendo una de las operaciones más resonantes del verano europeo ganándole a los grandes fichajes de Europa.

