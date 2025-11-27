Una estrella del Bayern Múnich critica duramente al Arsenal tras la derrota en la Champions League

El centrocampista del Bayern de Múnich, Joshua Kimmich, afirmó que la victoria del Arsenal en la Champions League “no fue tanto una cuestión de fútbol” e insistió en que el Paris Saint-Germain fue un rival más duro.

El campeón alemán derrotó al PSG a principios de este mes, a pesar de jugar más de la mitad del encuentro con 10 hombres, pero terminó perdiendo por 3-1 contra el Arsenal el miércoles por la noche.

Los anfitriones de Mikel Arteta se adelantaron en la primera parte gracias a Jurriën Timber tras el primer córner del Arsenal. El Bayern reaccionó 10 minutos después con el juvenil Lennart Karl, pero los Gunners tomaron el control tras el descanso, resultando vencedores contundentes y consolidando su dominio en la fase de clasificación de la Champions League de verano.

Inmediatamente después de la primera derrota del Bayern en la temporada 2025-26, le preguntaron a Kimmich si el equipo del norte de Londres había sido el rival más duro al que se había enfrentado su equipo. El internacional alemán discrepó. “Creo que el PSG fue nuestro rival más duro, sobre todo por su forma de jugar al fútbol”, declaró a TNT Sports Brasil.

There's no stopping this Arsenal side right now - they are currently the best team in the world. pic.twitter.com/8rz36aGz74 — Sports Illustrated FC (@SI_FootballClub) November 26, 2025

El Arsenal es completamente diferente. Dependen de las jugadas a balón parado. Les encanta jugar los balones largos. Les encanta luchar por los segundos balones. Es un partido completamente diferente.

“Contra el PSG, es más un partido de fútbol”, añadió Kimmich con mordacidad. “Hoy no se trató tanto del fútbol. Se trató más de la gestión del juego, de los duelos. El Arsenal lo hizo muy, muy bien esta noche. La victoria fue merecida, tenemos que aprender de ella”.

El Arsenal abrió el marcador con una jugada a balón parado, pero no le faltaron ocasiones fuera de los córners. Los Gunners marcaron dos goles y acumularon un xG de 1,58 en jugada, frente a los 0,47 del Bayern, según FotMob.

Mikel Arteta elogia al Bayern Múnich tras la victoria del Arsenal

Fue una noche que mereció el visto bueno de Mikel Arteta | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Si Kimmich quería quitarle al Arsenal el título de campeón continental, Arteta se lo devolvió a los bávaros. “Tengo que elogiar a nuestros jugadores porque creo que hicieron un partido increíble contra, en mi opinión, el mejor equipo de Europa”, declaró efusivamente el técnico español.

El Bayern había ganado 17 de sus 18 partidos anteriores esta temporada, marcando al menos dos goles en cada uno. Los Gunners no solo limitaron a los bávaros a un solo gol del empate, elaborado con maestría, sino que se convirtieron en el primer equipo en marcar tres goles en una victoria sobre el equipo de Vincent Kompany desde marzo.

“Individualmente, hicimos un trabajo inmenso para superar todos los desafíos que estos equipos plantean”, continuó Arteta.

There's no stopping this Arsenal side right now - they are currently the best team in the world. pic.twitter.com/8rz36aGz74 — Sports Illustrated FC (@SI_FootballClub) November 26, 2025

“Saben lo mucho que nos esforzamos para preparar cada partido. Sabemos que las diferencias son mínimas. Empezamos la semana muy bien contra los Spurs, ganando aquí en casa. Hoy es otra victoria enorme, pero nada más”.

A pesar de todo lo que se dice sobre la gloria que se le viene al Arsenal, Arteta quiso señalar que en noviembre no se entregan trofeos.

“Sin duda hemos sido muy consistentes en la competición hasta ahora, pero esto es solo el principio”, advirtió. “Estamos muy contentos con lo que hemos visto hoy.

“Reitero, la energía que creamos en el estadio, lo que transmite el equipo, la energía que aportamos, la calidad con la que jugamos, es increíble. Y tenemos que mantenerla porque aún es muy pronto”.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE