Una estrella del Liverpool reacciona contra las excusas de Arne Slot

El delantero del Liverpool, Federico Chiesa, no está de acuerdo con la admisión de Arne Slot de que los vigentes campeones son incapaces de contrarrestar el juego directo.

Tras sufrir una avalancha de balones aéreos en Brentford el sábado por la noche, la cuarta derrota consecutiva del Liverpool en la Premier League, Slot reconoció que aún no ha encontrado la solución al juego directo.

El exdefensor del Liverpool, Jamie Carragher, argumentó que la actual plantilla del equipo de Merseyside es demasiado baja para contrarrestar este estilo de juego. “El Liverpool tiene que reforzar su físico y su altura porque, ahora mismo, creo que no tienen suficiente”, lamentó.

A pesar de las preocupaciones de Carragher, el Liverpool cuenta con la segunda plantilla más alta de la Premier League si se tienen en cuenta los minutos jugados, solamente por detrás del Newcastle United. Chiesa, con su 1,75 m de altura, fomentó activamente el uso de balones largos.

“Tenemos jugadores de clase mundial que pueden rendir en cualquier situación, así que no veo ningún problema”, declaró el internacional italiano a The Guardian antes del partido del miércoles contra el Crystal Palace, correspondiente a la cuarta ronda de la Carabao Cup.

“Si el Crystal Palace quiere jugar con balones largos y saques de banda largos, que lo haga, porque vamos a responder con mucha intensidad, ganando duelos y buscando la victoria. No sé si se dice en inglés, pero [en Italia] decimos: ‘Ganar trae ganar’. Así que queremos ganar mañana. Eso es todo”.

Slot también ha sugerido que la dificultad de integrar tantas caras nuevas al equipo esta temporada podría ser un factor del mal momento que atraviesa el Liverpool. Una vez más, Chiesa no se mostró muy convencido con esa explicación.

“Hay muchas razones, no solo una”, dijo encogiéndose de hombros. “No estamos ganando. Al principio de la temporada ganábamos y nadie lo cuestionaba. Desafortunadamente, no es un buen momento, pero siempre soy optimista y espero que nos recuperemos”.

“Tenemos la calidad y los jugadores para hacerlo, y tenemos un entrenador fantástico, así que no veo ningún problema. Espero que no haya ningún problema en el futuro”.

Chiesa: Había silencio en el vestuario

El Liverpool ha perdido cinco de sus últimos seis partidos | Alex Pantling/GettyImages

Chiesa irradiaba confianza de cara al partido de copa entre semana, pero el ambiente en el vestuario del Liverpool era muy distinto tras la derrota del sábado ante el Brentford.

“Nadie hablaba”, reveló el jugador de 28 años de edad a The Times. “Porque, después de todo, todo el mundo lo sabe. A veces no hace falta hablar de la situación. Sabes lo que pasa”.

“Así que nadie habló porque tenemos que pensar en cómo podemos mejorar y, normalmente, cuando estamos en esta situación, lo primero que se nos viene a la mente es darlo todo, entrenar más duro. Fue bueno que después del partido no habláramos, porque es señal de que todos queremos cambiar”.

