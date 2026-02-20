Una supercomputadora predice el ganador de la UEFA Champions League al comenzar las eliminatorias de playoffs

El ecuador de la ronda eliminatoria de la Champions League ha llegado y aún hay mucho en juego en todo el continente.

Si bien hubo varias victorias contundentes en los ocho partidos de ida, ninguna ventaja es insalvable en la máxima competición europea. Conocida por sus giros inesperados y su dramatismo absoluto, especialmente durante la fase eliminatoria, se espera caos en los decisivos partidos de vuelta de la próxima semana.

La próxima semana ya conoceremos el elenco completo de los octavos de final de la Champions League, lo que podría tener un enorme impacto en el destino final del trofeo. Predecir en qué equipo estará al final de otra campaña de éxito es prácticamente imposible.

¿Quiénes pasan a octavos de final según la Supercomputadora de Opta?

El Newcastle United prácticamente tiene asegurado su lugar en octavos de final como el vencedor más glamoroso de la ida de los playoffs. Tras el arduo viaje a Qarabag y ganar 6-1, pueden relajarse en St. James's Park, especialmente con un 99,77% de posibilidades de avanzar a la siguiente ronda, una cifra que, de hecho, parece un poco baja considerando su ventaja global de cinco goles.



Qarabag FK v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg | Christian Kaspar-Bartke - UEFA/GettyImages

El Bayer Leverkusen triunfó sobre el Olympiacos en una de las eliminatorias menos ostentosas de los playoffs, ganando 2-0 en Grecia, lo que les da una gran oportunidad de clasificarse para octavos de final. El Galatasaray fue un vencedor más contundente, derrotando a la Juventus, que jugó con 10 hombres, por 5-2 en Turquía. Deberían triunfar en el global.

El vigente campeón de Europa, el París Saint-Germain, tuvo que remontar dos goles para vencer a su compatriota Mónaco por 3-2 en el Stade Louis II, y se espera que rematen la victoria en la capital la próxima semana. La supercomputadora les da un 93,30% de posibilidades de llegar a octavos de final.

El panorama también pinta prometedor para los participantes de la final de la Champions League 2023-24: el Borussia Dortmund venció al Atalanta por 2-0 en su primer encuentro, mientras que el Real Madrid se impuso por 1-0 en un partido plagado de controversias en casa del Benfica. El campeón histórico de Europa tiene un 87,28% de posibilidades de mantener su ventaja en casa.



TOPSHOT-FBL-EUR-C1-DORTMUND-ATALANTA | INA FASSBENDER/GettyImages

A pesar de haber ganado también por dos goles, con una victoria por 3-1 contra el Inter, subcampeón de la temporada pasada, el Bodø/Glimt, la sorpresa, solo tiene un 57,38% de posibilidades de avanzar tras su visita a San Siro. Tras haber vencido al Manchester City, al Atlético de Madrid y ahora al Inter en sus últimos tres encuentros, no se les puede descartar en Milán.

El único partido de ida que terminó en empate fue el 3-3 entre el Atlético de Madrid y el Club Brugge en Bélgica. Como era de esperar, con la ventaja de jugar en casa y una plantilla superior para el encuentro de vuelta, se prevé que los españoles se alcen con la victoria.

Club Posibilidades de pasar de ronda Newcastle 99.77% Bayer Leverkusen 93.67 Galatasaray 93.63% Paris Saint-Germain 93.30% Borussia Dortmund 89.24% Real Madrid 87.28% Atlético de Madrid 74.46% Bodø/Glimt 57.38% Inter de Milán 42.62% Club Brugge 25.54% Benfica 12.72% Atalanta 10.76% AS Mónaco 6.70% Juventus 6.37% Olympiacos 6.33% Qarabag 0.23%

¿Quién ganará la UEFA Champions League según la Supercomputadora de Opta?

Previews - 2025/26 European Club Football Season Kick-off | Claudio Lavenia - UEFA/GettyImages

La ida de los playoffs no ha alterado mucho la situación en cuanto al ganador de la competición. La supercomputadora sigue apoyando firmemente al Arsenal para conseguir su primer título de la Champions League, con ocho victorias consecutivas en la fase liguera que respaldan su lealtad a los Gunners.

El Bayern Múnich solo cedió puntos precisamente frente al Arsenal en la fase liguera y su magnífico rendimiento en el continente lo convierte en el segundo favorito. El gigante de la Bundesliga ha tenido tropiezos en su liga en las últimas semanas, pero aún cuenta con potencia de fuego más que suficiente para alzarse con otra corona europea.

La Premier League está bien representada entre los cinco primeros, con Manchester City, Liverpool y Chelsea con buenas posibilidades de alcanzar la gloria. Los tres han ganado la competición en los últimos siete años y se han asegurado importantes victorias en la fase liguera, aunque no hayan sido impecables.

El PSG tiene la oportunidad de defender su título, algo poco común en Europa para cualquier equipo que no sea el Real Madrid, pero el exclub de Luis Enrique, el Barcelona, ​​es ligeramente favorito según la supercomputadora. De hecho, ambos equipos podrían enfrentarse en octavos de final.

El Newcastle puede presumir de tener mejores probabilidades que el Real Madrid de ganar el título, en gran parte debido al estado de la fase eliminatoria. Si ambos llegan a octavos de final, pocos sugerirían que las Urracas tienen más posibilidades de alzarse con el trofeo que los 15 veces campeones.

Club Chances de ganar la Champions League Arsenal 26.86% Bayern Múnich 15.19% Manchester City 12.75% Liverpool 9.48% Chelsea 7.14% FC Barcelona 5.75% PSG 5.53% Newcastle 4.47% Real Madrid 3.10% Sporting de Lisboa 2.02% Tottenham 1.85% Borussia Dortmund 1.41% Inter de Milán 1.35% Bayer Leverkusen 1.25%

