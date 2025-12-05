Una supercomputadora predice el ganador del Mundial de 2026 antes del sorteo

Un total de 48 selecciones disputarán el Mundial 2026, pero solo unos pocos albergan verdaderas ambiciones de hacerse con el legendario trofeo dorado.

La selección de Argentina aspira a convertirse en la primera nación desde Brasil en 1962 en revalidar el título mundialista, pero La Albiceleste se enfrentará a una competencia feroz por el título. Pero en grupo de gigantes europeos, titanes sudamericanos y algunos tapados la llevarán al límite.

Predecir el campeón del próximo verano es increíblemente complicado, especialmente antes del sorteo de la fase de grupos que se celebra en una horas, pero el superordenador de Opta ha asumido la poco envidiable tarea de pronosticar el próximo vencedor de la competición.

Una supercomputadora predice las diez selecciones con más probabilidades de ganar el Mundial

Argentina es para muchos la principal favorita para conquistar este Mundial. Los actuales campeones cuentan con la experiencia y la calidad necesarias para conquistar el mundo una vez más, sin olvidar que Lionel Messi sigue haciendo magia con la camiseta albiceleste. Sin embargo, Opta ni siquiera incluye al gigante sudamericano entre los tres principales favoritos para ganar el torneo.

España es la favorita según el superordenador, que le otorga un 17% de posibilidades de alzarse con el máximo galardón del fútbol. Es difícil pasar por alto a los hábiles jugadores de Luis de la Fuente, que son campeones de Europa y están muy bien equilibrados. Desde su amplia reserva de magníficos centrocampistas hasta su delantera de talla mundial, simplemente no hay puntos débiles en su plantilla.

Spain v Bulgaria - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Florencia Tan Jun/GettyImages

Francia no se queda atrás respecto a La Roja, ya que tiene un 14,1% de posibilidades de conseguir su tercera Copa del Mundo. Los campeones de 2018 y subcampeones de 2022 tienen garantizada su presencia en la fase decisiva, con Kylian Mbappé preparado para conseguir su segundo título mundial tras triunfar con solo 19 años.

La eterna decepcionante Inglaterra es la siguiente. Opta tiene evidentemente una enorme fe en Thomas Tuchel para poner fin a 60 años de angustia el próximo verano, ya que los Tres Leones tienen un 11,8% de posibilidades de revalidar finalmente su única victoria en 1966. Sin duda, cuentan con la plantilla necesaria para llegar hasta el final.

A continuación, nos encontramos con la Argentina de Lionel Scaloni, con un 8,7%, que aspira a su cuarto título y al segundo en Norteamérica, tras haber saboreado la gloria en el campeonato de 1978 en México. Se alzó con facilidad con el primer puesto en la clasificación de la CONMEBOL y seleccionará una plantilla similar a la que ganó en Qatar, por lo que no hay razón para que no pueda repetir la hazaña.

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Dan Mullan/GettyImages

Las inconsistencias de Alemania la convierten en una outsider para el trofeo, pero se le otorga un 7,1% de posibilidades, mientras que Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo en su último Mundial, se sitúa justo por debajo, con un 6,6%. No sería tan sorprendente que cualquiera de los dos ganara el título, pero ciertamente no son los favoritos.

Brasil también ha ganado el Mundial en Norteamérica, al proclamarse campeón en México en 1970, pero solo tiene un 5,6% de posibilidades según el superordenador, incluso con Carlo Ancelotti al frente de una plantilla repleta de estrellas. La Seleção, al igual que Alemania y Portugal, no sería una ganadora sorprendente, pero sus recientes actuaciones en los grandes torneos sugieren que el título será difícil de conseguir.

Sorprendentemente, a los Países Bajos, que nunca han ganado el torneo, se les da un 5,2% de posibilidades. Llegaron a las semifinales de la Eurocopa 2024, pero solo alcanzaron los cuartos de final en Qatar y ni siquiera se clasificaron para la competición de 2018.

La puntería suprema de Erling Haaland da a Noruega un 2,3% de posibilidades de dar la gran sorpresa, mientras que la Colombia de Luis Díaz es la décima nación con más posibilidades, con un 2,0%. Cabe destacar que Opta considera que hay un 3,7 % de posibilidades de que uno de los ganadores de la repesca triunfe en Norteamérica, pero eso se deberá principalmente a la presencia de Italia en la repesca europea.

Selección Probabilidades de ser campeón España 17,0% Francia 14,1% Ingaterra 11,8% Argentina 8,7% Alemania 7,1% Portugal 6,6% Brasil 5,6% Países Bajos 5,2% Noruega 2,3% Colombia 2,0%

¿Cómo les irá a los países anfitriones?

A pesar de su desastrosa racha desde que ganaron la Copa Oro el verano pasado, México tiene las mejores probabilidades de ganar el Mundial entre los países anfitriones. Su probabilidad del 1,3% refleja lo sorprendente que sería que El Tri se alzara con el título, sobre todo teniendo en cuenta que nunca ha pasado de cuartos de final.

Internacional v Mexico - International Friendly | Pedro H. Tesch/GettyImages

La selección de Estados Unidos está ligeramente por delante de México en la clasificación mundial de la FIFA, pero el superordenador otorga al conjunto de las barras y estrellas solo un 0,9% de posibilidades de alcanzar la gloria. En las estimaciones de Opta, se sitúan por debajo de selecciones como Marruecos, Ecuador y Japón, y se espera poco del equipo de Mauricio Pochettino en las últimas fases de la competición.

Por último, Canadá tiene solo un 0,4% de posibilidades, menos que Austria, Senegal y Costa de Marfil, lo que no es ninguna sorpresa. Su participación en el Mundial de 2022 fue solo la segunda de su historia y la primera desde 1986. Ha perdido los tres partidos de la fase de grupos en sus dos participaciones anteriores.

