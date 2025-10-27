Una supercomputadora predice la clasificación final de la Premier League 2025/26

"Es muy pronto", dijo Mikel Arteta a todos los que estuvieron dispuestos a escuchar, después de que el Arsenal abriera una ventaja de cuatro puntos en la cima de la Premier League el domingo.

El entrenador de los Gunners tendrá poco éxito en apagar la creciente expectación después de que sus dos rivales más cercanos por el título, en teoría, perdieran el mismo fin de semana, cuando el Arsenal consiguiera otra miserable victoria por 1-0. Sin embargo, su cautela tiene cierta justificación.

Curiosamente, ninguno de los últimos seis equipos que lideraron la tabla de la Premier League tras los primeros nueve partidos de una nueva temporada ha terminado primero. El Liverpool de Jürgen Klopp fue el equipo más reciente en brillar con más fuerza antes y después de Halloween, allá por los oscuros días de 2019.

TOPSHOT-FBL-ENG-PR-ARSENAL-CRYSTAL PALACE | HENRY NICHOLLS/GettyImages

Sin embargo, la supercomputadora de Opta tiene en cuenta estas complejidades estadísticas junto con una miríada de otros factores numéricos, procesando los datos y arrojando el resultado más probable para el resto de la campaña, también en teoría.

La ventaja del Arsenal puede parecer convincente bajo esta luz otoñal, pero ¿se puede descartar ya al Liverpool y al Manchester City?

El Arsenal disfruta del dominio absoluto

Desde la perspectiva omnipotente del superordenador de Opta, el título es para el Arsenal. Otra férrea exhibición defensiva afianzó un tenso encuentro en el Emirates. David Raya se vio obligado a realizar su primera parada en la Premier League desde septiembre ante el Crystal Palace, pero los Eagles solo pudieron disparar a puerta una vez. El Arsenal solo tuvo una ocasión de gol, pero, crucialmente, la volea de Eberechi Eze se coló por la escuadra de su ex equipo.

Como Arteta y Jurriën Timber enfatizaron tras el partido, los Gunners tienen mucho que mejorar. Pero si la oleada de goles a balón parado continúa, no parece probable que esta resuelta defensa conceda muchas ocasiones. Esta confluencia de cualidades permite al Arsenal ganar la liga en dos tercios de las 10.000 simulaciones realizadas por Opta.

Es el Manchester City, más que el Liverpool, el que se perfila como el rival más cercano del Arsenal. Puede que el equipo de Pep Guardiola también haya tropezado el domingo, perdiendo 1-0 contra el Aston Villa, pero la racha de cuatro derrotas consecutivas del equipo de Arne Slot lo ha relegado al tercer puesto.

Villarreal CF v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | Quality Sport Images/GettyImages

Si los vigentes campeones siguen siendo tan decididamente aturdidos por los balones largos, harán bien en ascender.

El Bournemouth es el equipo que terminó el fin de semana en segundo lugar. Opta no da muchas esperanzas a los Cherries de mantener este asombroso ascenso en la tabla, y Andoni Iraola se inclina a coincidir. "Sin duda, es un muy buen comienzo, pero es solo el comienzo", declaró el radiante técnico vasco a Match of the Day.

"Esta temporada, las diferencias entre los equipos son muy pequeñas. Nos va a ser difícil sumar más puntos, pero tenemos que intentarlo". En una liga con tan pocos puntos, ¿por qué no soñar un poco?

Carrera por el título de la Premier League 2025-26

Equipo Posibilidad de ganar la Premier League Arsenal 66.35% Manchester City 14.33% Liverpool 11.43% Chelsea 1.77% Aston Villa 1.14% Bournemouth 1.10%

El Manchester United sube lentamente en la tabla

Cuando se pusieron en marcha los engranajes de la supercomputadora antes del fin de semana inaugural de la temporada, se esperaba que el Manchester United terminara en un modesto 12º puesto. Eso habría representado una mejora respecto al desastroso 15º puesto de la temporada pasada, pero dista mucho de las ambiciones innatas de los campeones históricos de la competición.



El United ahora ostenta tres victorias consecutivas. Dejando a un lado la extraña obsesión por el pelo de algún aficionado, Ruben Amorim empieza a mostrar tardíamente algunos signos de competencia y cohesión. Solo han hecho falta 11 meses y más de 266,2 millones de dólares, pero los Diablos Rojos parecen haber dejado de ser el blanco de todas las bromas.



Sin embargo, las grandes aspiraciones deberían posponerse por ahora. Opta solo espera que el United termine noveno esta temporada, mientras que sigue teniendo más probabilidades de descender que de ganar la liga. Como advirtió Amorim tras el triunfo del sábado sobre el Brighton: "Hace tres semanas, las cosas parecían muy diferentes, y pueden volver a cambiar con la misma rapidez".

La temporada 2025/26 de la Premier League prevista para el Manchester United

Resultado Probabilidad Campeón 0.8% Clasificación a la UEFA Champions League 14.84% Clasificación a la UEFA Europa League 7.87% Descenso 0.83%

La tabla de posiciones completa de la Premier League 2025-26

Posición Equipo Puntos 1° Arsenal 80.02 2° Manchester City 70.27 3° Liverpool 69.25 4° Chelsea 60.20 5° Aston Villa 59.22 6° Bournemouth 58.87 7° Newcastle 58.45 8° Crystal Palace 57.27 9° Manchester United 56.76 10° Tottenham 56.20 11° Brighton 54.85 12° Brentford 52.96 13° Everton 48.26 14° Sunderland 46.12 15° Fulham 43.92 16° Leeds 38.80 17° Nottingham Forest 37.75 18° Burnley 37.52 19° West Ham 32.66 20° Wolves 30.01

