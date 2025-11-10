Una supercomputadora predice la clasificación final de la Premier League 2025/26 tras la 11ª jornada

La lucha por el título de la Premier League 2025-26 se intensifica antes del parón internacional de noviembre, con Arsenal y Liverpool cediendo puntos en la jornada 11.

Lo que parecía una victoria aplastante para el Arsenal, que se alzaría con su ansiado título liguero, ahora se ha convertido en una pesadilla. Los Gunners encajaron un gol en el tiempo de descuento contra el Sunderland el sábado por la noche, perdiendo puntos en su primer partido desde septiembre.

El empate a 2 para los hombres de Mikel Arteta no habría sido tan grave si el Manchester City tampoco hubiera ganado este fin de semana. Sin embargo, los Citizens golearon al Liverpool 3-0 en el Etihad, situándose a cuatro puntos del líder, el Arsenal.

Los Reds, por su parte, vieron truncado su breve regreso a la senda del triunfo en una noche lluviosa en Manchester. El Liverpool se encuentra ahora en octava posición, con sus esperanzas de revalidar el título inglés disminuyendo con cada nueva derrota.

Así es como el superordenador de Opta predice que se desarrollará la lucha por el título de la Premier League tras los tropiezos del Arsenal y el Liverpool.

Tabla de la Premier League 2025-26 predicha por la supercomputadora

Carrera por el título de la Premier League

Posición Equipo Puntos actuales Puntos esperados % de posibilidades 1° Arsenal 26 80.21 65.49 2° Man. City 22 72.73 19.43 3° Liverpool 18 69.20 8.89

A pesar del error del Arsenal contra el Sunderland, Opta sigue siendo el favorito para ganar la liga con una ventaja abrumadora. Se proyecta que los Gunners obtengan alrededor de 80 puntos, cuatro menos de los que necesitó el Liverpool para coronarse campeón inglés la temporada pasada.

Si el equipo de Arteta gana la Premier League con 80 puntos, lo hará con la cuarta menor puntuación en la historia de la liga.

Mientras tanto, se proyecta que el Manchester City termine subcampeón tras su victoria sobre el Liverpool. Se prevé que los Citizens obtengan poco más de 72 puntos en la temporada 2025-26.

Opta, sin embargo, le da al equipo de Pep Guardiola un 19,43% de probabilidades de ganar la Premier League; el Manchester City es el único otro club con un porcentaje de dos dígitos para convertirse en el próximo campeón inglés, con el Arsenal a la cabeza con un 65,49%.

El Liverpool ahora cae al tercer puesto en las proyecciones de Opta. La derrota de los Reds en el Etihad los deja a un paso de sumar tan solo 69 puntos, su menor cantidad desde la temporada 2022-23.

Puestos de Champions League

Pos. Equipo Puntos actuales Puntos esperados % de chances de UCL 4° Chelsea 20 63.20 39.23 5° Aston Villa 18 60.00 23.78 6° Crystal Palace 17 59.49 22.06 7° Bournemouth 18 57.15 13.35 8° Man. United 18 56.34 11.55

9° Brighton 16 55.86 10.79 10° Tottenham 18 55.01 9.88

Por debajo de los tres primeros, varios clubes compiten por los puestos de Champions League. Es probable que los cinco primeros de la Premier League se clasifiquen para la máxima competición europea de clubes.

Tras su triunfo en el Mundial de Clubes de la FIFA, había grandes esperanzas puestas en el Chelsea para luchar por el título de la Premier League, pero las lesiones y las expulsiones han empañado la temporada 2025/26 de los Blues. Aun así, se prevé que terminen cuartos con un 39% de probabilidades de clasificarse para la Champions League.

Opta pronostica una reñida batalla entre el Aston Villa y el Crystal Palace por el quinto puesto. Se estima que el primero terminará con 60 puntos, mientras que el segundo rondará los 59.

El Bournemouth sigue en la lucha a pesar de sufrir dos derrotas consecutivas ante el Manchester City y el Aston Villa antes del parón internacional de noviembre. Sin embargo, se espera que los Cherries tengan que conformarse con la Europa League, al igual que el Manchester United, que solo tiene un 11,55% de probabilidades de regresar a la máxima competición europea.

Brighton y Tottenham completan el top 10 de Opta. A pesar de ocupar actualmente el quinto puesto en la clasificación, el modelo predictivo del Tottenham Hotspur indica que terminará la temporada en décimo lugar, sin plaza para competiciones europeas la próxima temporada.

