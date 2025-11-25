Una supercomputadora predice la tabla de la Premier League 2025/26: ¿podrá el Manchester United terminar arriba?

La tabla de la Premier League 2025-26 sufrió una profunda reestructuración tras el parón internacional de noviembre, con derrotas del Manchester City, el Liverpool, el Tottenham Hotspur y el Manchester United en la jornada 12.

Cuatro de los "Seis Grandes" de la máxima categoría inglesa no lograron la victoria en su regreso a la competición doméstica. El Manchester City vio truncada su racha de cuatro victorias consecutivas con un doblete de Harvey Barnes en St. James' Park, cayendo 2-1 ante el Newcastle United.

El Liverpool tampoco sumó puntos este fin de semana, perdiendo 3-0 ante el Nottingham Forest en Anfield. El vigente campeón de la Premier League solo ha ganado uno de sus últimos siete partidos de liga, lo que deja la puerta abierta para que el Arsenal continúe su racha en la cima de la clasificación tras una contundente victoria por 4-1 sobre los Spurs.

El Manchester United esperaba emular la racha ganadora de los Gunners y el Chelsea (los Blues) derrotaron al Burnley por 2-0 el sábado), pero los Red Devils sufrieron una derrota por 1-0 ante un Everton con pocos jugadores. Se sitúan décimos en la tabla tras 12 partidos.

Así es como la supercomputadora de Opta predice el desenlace de la carrera por el título de la Premier League tras los cuatro grandes tropiezos.

Tabla de posiciones de la Premier League 2025-26 prevista por Supercomputer

El Arsenal se impuso en el derbi del norte de Londres | James Gill - Danehouse/GettyImages

Posición Equipo Puntos actuales Puntos esperados Título Porcentaje 1 Arsenal 29 81.40 76.65 2 Manchester City 22 71.07 13.64 3 Chelsea 23 64.96 3.70

El Arsenal sigue siendo la opción predilecta de Opta para ganar la liga, con los Gunners con un rotundo 76,65% de posibilidades de acabar con su sequía de títulos de la Premier League. Se proyecta que los hombres de Mikel Arteta sumen alrededor de 81 puntos, 10 más que el subcampeón, el Manchester City.

Aunque terminar en segundo lugar sería un paso adelante respecto al tercer puesto de la temporada pasada, el City no habrá mejorado en puntos a pesar de gastar 179,4 millones de libras (235,1 millones de dólares) este verano. Hubo un atisbo de esperanza para que el Manchester City pudiera volver a la lucha por el título, pero la derrota de este fin de semana redujo sus posibilidades de gloria liguera a tan solo un 13,64%.

El gran cambio en las predicciones de Opta llega con el tercer club que sigue con vida en la lucha por la corona inglesa: el Chelsea. Los Blues han usurpado oficialmente al Liverpool y se espera que terminen la temporada en tercer lugar, lo que sería su mejor resultado desde la temporada 2021-22.

Aun así, si el equipo de Enzo Maresca solo consigue unos 65 puntos, como se predijo, se sentirán decepcionados por sumar cuatro puntos menos que la temporada pasada, especialmente después de su triunfo en el Mundial de Clubes este verano.

