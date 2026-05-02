El Real Madrid está en proceso de rearmado y buscará contratar un nuevo entrenador de cara a la próxima temporada, con la salida de Álvaro Arbeloa casi confirmada tras una temporada de terror.

En ese marco, hay varios entrenadores que están en el radar del Merengue, y uno de ellos es Unai Emery: el técnico vasco lleva grandes campañas en el Aston Villa, llevándolo a semifinales de UEFA Europa League en esta campaña y cuartos de UEFA Champions League en la temporada pasada. Además, siguen dando vueltas los nombres de Lionel Scaloni y Jürgen Klopp, este último siendo un viejo anhelo de Florentino Pérez.

Unai Emery inició su carrera como entrenador en el Lorca, en ese entonces en Segunda B. Tras lograr el ascenso a Segunda, fue contratado por el Almería, con quien logró llegar a LaLiga. El Valencia se interesó en él y estuvo cuatro temporadas allí, antes de un breve paso por el Spartak de Moscú y posterior llegada al Sevilla. Además, dirigió al PSG, Arsenal y Villarreal.

En su palmarés cuenta con siete títulos locales, todos con el club parisino, y cuatro UEFA Europa League, tres con los de Nervión y una con el Submarino Amarillo.

La temporada del Aston Villa

Aston Villa v Sunderland - Premier League | Neville Williams/GettyImages

En la Premier League se ubican quintos, batallando con el Liverpool por un mejor lugar dentro de la zona de clasificación a la UEFA Champions League. En la FA Cup quedaron eliminados a manos del Newcastle en la cuarta ronda, mientras que en la EFL Cup no lograron superar la primera instancia de clasificación (derrota 5-3 en penales ante el Brentford).

En la UEFA Europa League el camino fue prácticamente de ensueño, terminando segundos en la etapa de liguilla y dejando en el camino al Lille de Francia y al Bologna italiano para llegar a la semifinal que los está enfrentando al Nottingham Forest. Perdieron 1-0 la ida y tienen la oportunidad de revertir la historia en el Villa Park de Birmingham para clasificarse a la gran final de Estambul en el Tüpraş Stadium.