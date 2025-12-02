Unión Berlín vs Bayern Múnich: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Bayern Múnich está teniendo una temporada con todas las luces, con solamente una derrota por UEFA Champions League y un andar casi perfecto en la Bundesliga. Su próximo rival será el Unión Berlín, 11° en la tabla de la liga alemana, y se verán las caras por los octavos de final de la DFB Pokal.
A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Unión Berlín vs Bayern Múnich?
Ciudad: Berlín, Alemania
Fecha: miércoles 3 de diciembre
Horario: 14:45 (costa este de EE.UU.), 13:45 (México), 20:45 (España)
Estadio: Stadion An der Alten Försterei
¿Cómo se podrá ver el Unión Berlín vs Bayern Múnich en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
FuboTV
ESPN App
México
ESPN 2
Disney+ Premium México
España
A confirmar
A confirmar
Últimos cinco partidos del Unión Berlín
Rival
Resultado
Competición
Heidenheim
2-1 D
Bundesliga
St. Pauli
1-0 V
Bundesliga
Bayern Múnich
2-2 E
Bundesliga
Friburgo
0-0 E
Bundesliga
Arminia Bielefeld
2-1 V
DFB Pokal
Últimos cinco partidos del Bayern Múnich
Rival
Resultado
Competición
St. Pauli
3-1 V
Bundesliga
Arsenal
3-1 D
UEFA Champions League
Friburgo
6-2 V
Bundesliga
Unión Berlín
2-2 E
Bundesliga
PSG
2-1 V
UEFA Champions League
Últimas noticias del Unión Berlín
El discreto equipo capitalino está en la mitad de la tabla de la Bundesliga con un andar irregular, sin sufrir por la permanencia pero sin poder aspirar, al menos de momento, con meterse nuevamente en una competencia europea.
La gran sorpresa del Arminia Bielefeld, a quien viene de eliminar, en la DFB Pokal del año pasado los invita a soñar con la épica y un resultado los respalda: fueron el único equipo en la Bundesliga que le pudo sacar puntos al Bayern en lo que va de la campaña.
Últimas noticias del Bayern Múnich
Son los líderes absolutos de la Bundesliga con un envidiable registro de once victorias y un solo empate, mientras que en la UEFA Champions League perdieron el invicto en la última jornada cayendo con el Arsenal por 3-1 en Londres.
La DFB Pokal aparece como un objetivo de segundo orden para ellos, pero una vez que los futbolistas salgan a la cancha no querrán perder contra nadie.
Posibles alineaciones
Unión Berlín
Portero: Frederik Ronnow
Defensas: Diogo Leite, Leopold Querfeld, Danilho Doekhi
Mediocampista: Derrick Kohn, Aljoscha Kemlein, Rani Khedira, Christopher Trimmel
Delanteros: Ilyas Ansah, Woo-Yeong Jeong y Oliver Burke.
Bayern Múnich
Portero: Manuel Neuer
Defensas: Tom Bischof, Jonathan Tah, Kim Min-Jae, Konrad Laimer
Mediocampistas: Aleksandar Pavlović, Joshua Kimmich
Volantes ofensivos: Luis Díaz, Raphael Guerreiro, Lennart Karl
Delantero: Harry Kane.
Pronóstico SI
Fiel a su voraz estilo, el Bayern Múnich saldrá con todo a buscar la victoria y la conseguirá contra un rival que, si bien presentará su resistencia, tiene mucho menos línea por línea.
Unión Berlín 0-3 Bayern Múnich
