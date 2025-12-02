Unión Berlín vs Bayern Múnich: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Bayern Múnich está teniendo una temporada con todas las luces, con solamente una derrota por UEFA Champions League y un andar casi perfecto en la Bundesliga. Su próximo rival será el Unión Berlín, 11° en la tabla de la liga alemana, y se verán las caras por los octavos de final de la DFB Pokal.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Unión Berlín vs Bayern Múnich?

Ciudad: Berlín, Alemania

Fecha: miércoles 3 de diciembre

Horario: 14:45 (costa este de EE.UU.), 13:45 (México), 20:45 (España)

Estadio: Stadion An der Alten Försterei

1. FC Union Berlin v FSV Gütersloh 2009 - Women's Second Bundesliga | Maja Hitij/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Unión Berlín vs Bayern Múnich en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos FuboTV ESPN App México ESPN 2 Disney+ Premium México España A confirmar A confirmar

Últimos cinco partidos del Unión Berlín

Rival Resultado Competición Heidenheim 2-1 D Bundesliga St. Pauli 1-0 V Bundesliga Bayern Múnich 2-2 E Bundesliga Friburgo 0-0 E Bundesliga Arminia Bielefeld 2-1 V DFB Pokal

Últimos cinco partidos del Bayern Múnich

Rival Resultado Competición St. Pauli 3-1 V Bundesliga Arsenal 3-1 D UEFA Champions League Friburgo 6-2 V Bundesliga Unión Berlín 2-2 E Bundesliga PSG 2-1 V UEFA Champions League

Últimas noticias del Unión Berlín

1. FC Union Berlin v 1. FC Heidenheim 1846 - Bundesliga | Maja Hitij/GettyImages

El discreto equipo capitalino está en la mitad de la tabla de la Bundesliga con un andar irregular, sin sufrir por la permanencia pero sin poder aspirar, al menos de momento, con meterse nuevamente en una competencia europea.

La gran sorpresa del Arminia Bielefeld, a quien viene de eliminar, en la DFB Pokal del año pasado los invita a soñar con la épica y un resultado los respalda: fueron el único equipo en la Bundesliga que le pudo sacar puntos al Bayern en lo que va de la campaña.

Últimas noticias del Bayern Múnich

FC Bayern München v FC St. Pauli - Bundesliga | Adam Pretty/GettyImages

Son los líderes absolutos de la Bundesliga con un envidiable registro de once victorias y un solo empate, mientras que en la UEFA Champions League perdieron el invicto en la última jornada cayendo con el Arsenal por 3-1 en Londres.

La DFB Pokal aparece como un objetivo de segundo orden para ellos, pero una vez que los futbolistas salgan a la cancha no querrán perder contra nadie.

Posibles alineaciones

Unión Berlín

Portero: Frederik Ronnow

Defensas: Diogo Leite, Leopold Querfeld, Danilho Doekhi

Mediocampista: Derrick Kohn, Aljoscha Kemlein, Rani Khedira, Christopher Trimmel

Delanteros: Ilyas Ansah, Woo-Yeong Jeong y Oliver Burke.

Bayern Múnich

Portero: Manuel Neuer

Defensas: Tom Bischof, Jonathan Tah, Kim Min-Jae, Konrad Laimer

Mediocampistas: Aleksandar Pavlović, Joshua Kimmich

Volantes ofensivos: Luis Díaz, Raphael Guerreiro, Lennart Karl

Delantero: Harry Kane.

Pronóstico SI

Fiel a su voraz estilo, el Bayern Múnich saldrá con todo a buscar la victoria y la conseguirá contra un rival que, si bien presentará su resistencia, tiene mucho menos línea por línea.

Unión Berlín 0-3 Bayern Múnich

