Uno de los grandes referentes de Monterrey estaría viviendo su último torneo en el club

Monterrey podría estar ante el cierre de un ciclo que marcó una era reciente en su historia. Dentro del club ya se asume que una de las piezas más emblemáticas del vestidor atraviesa sus últimos meses como albiazul, en un movimiento que apunta a ser tan emotivo como inevitable.

El futbolista en cuestión es Stefan Medina, referente absoluto de Rayados durante más de una década. El colombiano llegó a la institución hace 12 años y, con el paso del tiempo, se convirtió en sinónimo de regularidad, liderazgo silencioso y compromiso, atributos que lo colocaron como uno de los extranjeros más importantes del club.

PARECE INMINENTE 😰🇨🇴



Stefano Medina tendría "casi cerrado" su regreso al Atlético Nacional.



➡️ Así lo asegura ‘Deportes RCN’ de Colombia, que informa que la operación está “casi lista”.



Rayados podría perder a otro de sus referentes, El colombiano (33) llegó a Monterrey hace… pic.twitter.com/SPUoQVq1eU — Futbol Total (@futboltotal) January 29, 2026

De acuerdo con reportes desde Colombia, Medina viviría su último torneo con Monterrey. El defensor termina contrato en verano y todo indica que no habrá renovación, por lo que su salida se daría como agente libre, cerrando así una etapa extensa y profundamente identificada con los colores regiomontanos.

El destino que aparece en el horizonte es un regreso a casa. Atlético Nacional ya tendría prácticamente listo el camino para recibir nuevamente a Medina, quien ve con buenos ojos volver a su país tras consolidar la parte más importante de su carrera en el fútbol mexicano.

Para Rayados, la posible salida del colombiano representa mucho más que perder a un jugador. Medina fue testigo y protagonista de títulos, finales, noches continentales y reconstrucciones internas. Su polivalencia defensiva y su conocimiento del club lo transformaron en una extensión del cuerpo técnico dentro del campo.

Mazatlan FC v Monterrey - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Sergio Mejia/GettyImages

En lo deportivo, Monterrey ya comienza a planear el futuro sin él. La directiva entiende que el cierre del ciclo responde tanto a una cuestión contractual como a un relevo generacional que el plantel exige. Aun así, el peso específico de Medina no será sencillo de reemplazar.

Desde el entorno del jugador, la decisión parece tomada. A sus 33 años, el defensor prioriza un regreso a Colombia para afrontar el tramo final de su carrera con un proyecto que le permita competir, pero también reconectar con su país y su gente, algo que hoy pesa más que cualquier renovación.

Así, Rayados se encamina a despedir a uno de sus históricos. Si nada cambia, el verano marcará el final de una relación ejemplar entre club y jugador, dejando una huella profunda en Monterrey y abriendo un nuevo capítulo para Stefan Medina, ahora lejos de la Sultana del Norte.