Uno de los jugadores clave del Manchester City está en duda para el partido ante el Real Madrid

El Manchester City ha sufrido un duro golpe por lesión antes del partido de la Champions League de esta semana contra el Real Madrid, después de que Pep Guardiola confirmara la ausencia de John Stones durante el fin de semana.

El City ganó 3-0 al Sunderland y redujo la ventaja del Arsenal en la cima de la Premier League a solo dos puntos, pero Stones brilló por su ausencia en la convocatoria.

El inglés no ha sido titular habitual en la Premier League esta temporada, ya que Guardiola suele preferir alinear a Rúben Dias y Joško Gvardiol como centrales. Sin embargo, Stones mantiene un papel importante en la plantilla y, por lo general, ha sido titular en partidos de Champions League.

Stones incluso capitaneó al Manchester City en la derrota ante el Bayer Leverkusen en la quinta jornada. El equipo de Guardiola necesita un resultado positivo en Madrid para consolidar sus aspiraciones a un puesto en la fase de los ocho mejores de la liga. Actualmente se encuentra noveno.

John Stones se lesiona nuevamente | Alex Pantling/GettyImages

Guardiola aclaró tras el pitazo final del partido contra el Sunderland que la razón de la baja de Stones se debía a una lesión. Sin embargo, no está claro cuánto tiempo podría estar de baja.

“Siendo sincero, no lo sé”, respondió el técnico cuando se le pidió que indicara un plazo.

Sunderland fue solo el segundo partido que Stones se perdió esta temporada solo por lesión, tras ser descartado también para el derbi de Manchester de septiembre.

La ex estrella del Everton no estuvo disponible durante gran parte de la temporada pasada debido a lesiones en el pie y los isquiotibiales, mientras que no ha estado en forma para toda una temporada desde la 2020-21.

Stones consideró retirarse debido a la frustración por las lesiones

John Stones opens up about nearly calling it quits. pic.twitter.com/NsudFeFJou — Sports Illustrated FC (@SI_FootballClub) October 7, 2025

En los últimos meses, Stones ha hablado en múltiples ocasiones sobre sus luchas con el costo mental que traen las lesiones, mencionando “días oscuros” y su deseo de abandonar el deporte por completo.

“Es difícil cuando uno está lesionado”, declaró a la prensa durante el Mundial de Clubes de la FIFA de verano.

“Ha habido momentos en los que piensas: ‘He estado dando todo este esfuerzo, dedicando toda mi vida’, especialmente en mi forma de afrontar mi vida, y en el fútbol, ​​lo doy todo, dentro y fuera de la cancha para estar aquí o listo para jugar, y esos son los días oscuros”.

Más recientemente, en octubre, Stones declaró a BBC Radio 5 Live que consideró retirarse.

“La temporada pasada fue dura para mí, hasta el punto de que pensé en parar”, dijo. “No quería [continuar]. Estaba harto de ser tan profesional y de intentar hacer todo lo que estaba a mi alcance, para luego seguir desmoronándome y no tener las respuestas. Era una situación muy difícil”.

“Llega un punto en el que no sabes por qué pasa, y es aún más difícil cuando te esfuerzas tanto o eres ultraprofesional, poder jugar y estar disponible. Cuando llega ese momento y pasa algo, sería más fácil decir: ‘Bueno, no hice X, Y, Z, por eso’. Pero cuando lo haces, es un desafío mental. Espero no volver a esa situación”.