Uno de los objetivos de mercado del FC Barcelona responde al interés del conjunto culé en su fichaje

Tras la reelección de Joan Laporta como presidente, el FC Barcelona están confirmandos los puestos en los que el club buscará reforzarse en el mercado de verano. Uno de ellos es el extremo izquierdo, a la espera de saber si podrán firmar una nueva cesión de Marcus Rashford.

En este contexto, uno de los nombres que aparecen es el de Andreas Schjelderup, atacante del Benfica de gran temporada. Si bien no fue para nada contundente en su opinión, el futbolista noruego habló del interés del FCB: “La verdad es que no sabía nada de esto, pero si fuera así, sería fantástico”.

SL Benfica v FC Porto - Primeira Liga | Eurasia Sport Images/GettyImages

Nacido en Bodø en 2004, se unió al FC Nordsjælland en 2020 y logró, un año más tarde, hacer su debut en la máxima categoría del fútbol noruego. El Benfica lo contrató en 2022 y arrancó su camino en el equipo B de las Águilas, aunque al poco tiempo fue promovido al plantel superior.

Con la camiseta del Benfica lleva 79 partidos jugados, con 12 goles e igual cantidad de asistencias. La temporada actual marcha muy bien para él, ya que dijo presente en 36 encuentros, aportando siete tantos y brindando cuatro pases gol. Su participación más estelar se dio ante el Real Madrid, en el histórico triunfo por 4-2 en la última jornada de la etapa de liguilla, donde aportó un doblete y el gol agónico del arquero ucraniano Anatoliy Trubin catapultó al equipo de José Mourinho a la repesca para entrar a octavos de final de la UEFA Champions League.

Además, lleva ocho partidos jugados con la absoluta de su país, con la que ya logró la clasificación al próximo Mundial. En la cita que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá, integrarán el grupo I junto a Francia, Senegal y el equipo que resulte ganador de la repesca entre Bolivia, Surinam e Irak.

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