Uno de los pilares de Javier Aguirre en vías de regresar a la canchas

Si bien no se descarta que algún otro jugador de la Liga MX se cuele dentro de la lista final de Javier Aguirre para la Copa del Mundo, esto luce complejo. El no ser parte del primer corte del entrenador nacional de jugadores de la competición local, deja a todo aquel que no fue llamado con muy mínimas opciones de ser considerado.

Siendo claros, sus opciones de abrir la puerta de la selección mexicana dependen al cien por ciento de que los jugadores que militan fuera de México no estén al nivel. O que sean descartados por lesión. Unas de esas plazas para quedar en el olvido, pues luego de varias semanas de ausencia, Edson Álvarez regresa a la actividad.

¡RESPIRO PARA EL VASCO!



Edson Álvarez volvió a los entrenamientos con Fenerbahçe. El mediocampista compartió su regreso a las prácticas, una gran noticia para Javier Aguirre 🔥🇲🇽https://t.co/ndjcmshVUY pic.twitter.com/NAwTqnYnoP — MedioTiempo (@mediotiempo) April 30, 2026

Tras pasar por quirófano con el fin de sanar una lesión de tobillo, Álvarez ya trabaja con el resto de la plantilla del Fenerbahce. El jugador no tiene actividad desde el pasado cinco de febrero. Desde entonces hasta la fecha se ha perdido duelos clave y ha visto como su equipo se quedó sin opciones de ganar nada.

Ahora, Álvarez buscará tener rodaje sobre el cierre del curso con el fin de llegar con algo de ritmo al Mundial. Esto no será sencillo, pues no sólo hay mucho competencia internar en el plantel. Además, el cambio de cuerpo técnico pone a Edson en etapa de prueba una vez más.

Galatasaray-vs-Fenerbahce-Turkcell-Super-Cup-2025-Final | BURAK BASTURK/GettyImages

En selección lo tienen claro: no importa el nivel de Álvarez, si está sano, será llamado. Es el capitán del grupo y eso le juega muy en favor, pues Javier Aguirre le considera intocable.

Si Álvarez tiene más o menos merito para ser parte del Tri, está a debate. Lo que es un hecho es que el siguiente Mundial contará con su presencia. El mismo es clave para su futuro personal, pues luego de la cesión por Turquía se ha devaluado todavía más.