Dayot Upamecano no termina de definir su renovación con el Bayern Múnich y en el cuadro bávaro han decidido tomar una decisión clara, según las últimas informaciones de Sport1.

"Se ha especulado que Upa ha aceptado, pero nunca lo dijimos. Dijimos que estábamos esperando la respuesta de Upa; es la única que importa. Y eso es lo que estamos esperando; no hay novedades". Hablaba así Max Eberl, director deportivo del Bayern Munich en sala de prensa tras la derrota 2-1 ante el Ausburgo, donde los dirigidos por Vincent Kompany perdieron el invicto en la Bundesliga.

El central de 27 años, que ha participado en 23 partidos (1 gol) con los bávaros, termina contrato a final de temporada. Mientras ha sido relacionado con otros grandes clubes como el Real Madrid y el PSG, pero tampoco existieron significativos avances en este tiempo.

El equipo alemán ha empezado a hartarse sobre todo del agente del jugador galo y su demora en responder. Hasta que se ha tomado una decisión clara y firme porque los germanos lo quieren dejar claro en este caso. Y es que el combinado teutón ya ha decidido plantarse y no subirá su oferta económica al jugador. Lo que desean es poder encontrar esa respuesta pronto para proyectar lo más rápido posible la próxima temporada, ya sea con él o sin su continuidad en la plantilla del Bayern Múnich.

A nivel deportivo, Upamecano es una pieza clave para el técnico, Vincent Kompany, y atraviesa, probablemente, el mejor momento de su carrera, totalmente asentado en el club.

Vale destacar que por ahora, ni el Real Madrid ni el PSG (u otro gigante europeo) han movido fichas por él, e incluso desde Valdebebas se han bajado de la negociación creyendo que estaba resuelta su continuidad en Alemania, y para no entrar en un ida y vuelta improductivo con el futbolista.

