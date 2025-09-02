Uruguay vs Perú: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico para el partido por Eliminatorias Sudamericanas
Uno de los partidos más atractivos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo del 2026 será sin dudas la visita de Perú, que se aferra al milagro, a Uruguay, poderoso y dueño de casa.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Uruguay vs Perú de Eliminatorias Sudamericanas?
Ciudad: Montevideo, Uruguay.
Estadio: Centenario
Fecha: jueves 4 de septiembre de 2025
Horario: 19:30 (costa este de Estados Unidos), 17:30 (México), 20:30 (Argentina) y 01:30 del viernes (España).
Árbitro: Facundo Tello (ARG)
¿Cómo se podrá ver Uruguay vs Perú en TV y streaming online?
El partido va a poder disfrutarse en vivo por Fanatiz en los Estados Unidos y por AUF TV en el resto de Latinoamérica.
Últimos 5 partidos de Uruguay
Rival
Resultado
Competencia
Venezuela
2-0 V
Eliminatorias
Paraguay
2-0 D
Eliminatorias
Bolivia
0-0 E
Eliminatorias
Argentina
1-0 D
Eliminatorias
Brasil
1-1 E
Eliminatorias
Últimos 5 partidos de Perú
Rival
Resultado
Competencia
Ecuador
0-0 E
Eliminatorias
Colombia
0-0 E
Eliminatorias
Venezuela
1-0 D
Eliminatorias
Bolivia
3-1 V
Eliminatorias
Argentina
1-0 D
Eliminatorias
Últimas noticias de Uruguay
El equipo de Marcelo Bielsa necesita solamente un punto para asegurarse la clasificación directa a la Copa del Mundo del 2026, y justamente recibirá a una selección que necesita ganar para aferrarse al milagro de jugar el repechaje.
Últimas noticias de Perú
Los peruanos están prácticamente eliminados del próximo Mundial: necesitan que Venezuela pierda sus dos encuentros por amplio margen de goles y ganarle a Uruguay y a Paraguay. Además, precisan que Bolivia no triunfe. Difícil, casi imposible, pero matemáticamente hay posibilidades.
Posibles alineaciones
Uruguay
Portero: Santiago Mele
Defensas: Mathías Olivera, José María Giménez, Ronald Araújo, Nahitan Nández
Mediocampistas: Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur
Volantes ofensivos: Maximiliano Araújo, Giorgian de Arrascaeta, Facundo Pellistri
Delantero: Rodrigo Aguirre
Perú
Portero: Pedro Gallese
Defensas: Marcos López, Renzo Garcés, Carlos Zambrano, Luis Advíncula
Mediocampistas: Kevin Quevedo, André Carrillo, Renato Tapia, Andy Polo
Delanteros: Edison Flores y Paolo Guerrero.
Pronóstico SI Fútbol
En un partido reñido y disputado, Uruguay saldrá adelante gracias a la jerarquía de sus futbolistas y ganará el encuentro para sacar pasaje directo al Mundial.
Uruguay 2-0 Perú
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo