Uruguay vs Perú: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico para el partido por Eliminatorias Sudamericanas

Uno de los partidos más atractivos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo del 2026 será sin dudas la visita de Perú, que se aferra al milagro, a Uruguay, poderoso y dueño de casa.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Uruguay vs Perú de Eliminatorias Sudamericanas?

Ciudad: Montevideo, Uruguay.

Estadio: Centenario

Fecha: jueves 4 de septiembre de 2025

Horario: 19:30 (costa este de Estados Unidos), 17:30 (México), 20:30 (Argentina) y 01:30 del viernes (España).

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Uruguay v Venezuela - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Ernesto Ryan/GettyImages

¿Cómo se podrá ver Uruguay vs Perú en TV y streaming online?

El partido va a poder disfrutarse en vivo por Fanatiz en los Estados Unidos y por AUF TV en el resto de Latinoamérica.

Últimos 5 partidos de Uruguay

Rival Resultado Competencia Venezuela 2-0 V Eliminatorias Paraguay 2-0 D Eliminatorias Bolivia 0-0 E Eliminatorias Argentina 1-0 D Eliminatorias Brasil 1-1 E Eliminatorias

Últimos 5 partidos de Perú

Rival Resultado Competencia Ecuador 0-0 E Eliminatorias Colombia 0-0 E Eliminatorias Venezuela 1-0 D Eliminatorias Bolivia 3-1 V Eliminatorias Argentina 1-0 D Eliminatorias

Últimas noticias de Uruguay

El equipo de Marcelo Bielsa necesita solamente un punto para asegurarse la clasificación directa a la Copa del Mundo del 2026, y justamente recibirá a una selección que necesita ganar para aferrarse al milagro de jugar el repechaje.

Últimas noticias de Perú

FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-PER-ECU | ERNESTO BENAVIDES/GettyImages

Los peruanos están prácticamente eliminados del próximo Mundial: necesitan que Venezuela pierda sus dos encuentros por amplio margen de goles y ganarle a Uruguay y a Paraguay. Además, precisan que Bolivia no triunfe. Difícil, casi imposible, pero matemáticamente hay posibilidades.

Posibles alineaciones

Uruguay

Portero: Santiago Mele

Defensas: Mathías Olivera, José María Giménez, Ronald Araújo, Nahitan Nández

Mediocampistas: Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur

Volantes ofensivos: Maximiliano Araújo, Giorgian de Arrascaeta, Facundo Pellistri

Delantero: Rodrigo Aguirre

Perú

Portero: Pedro Gallese

Defensas: Marcos López, Renzo Garcés, Carlos Zambrano, Luis Advíncula

Mediocampistas: Kevin Quevedo, André Carrillo, Renato Tapia, Andy Polo

Delanteros: Edison Flores y Paolo Guerrero.

Pronóstico SI Fútbol

En un partido reñido y disputado, Uruguay saldrá adelante gracias a la jerarquía de sus futbolistas y ganará el encuentro para sacar pasaje directo al Mundial.

Uruguay 2-0 Perú