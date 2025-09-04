¿Va a jugar Lionel Messi con la selección argentina vs Venezuela por las Eliminatorias al Mundial 2026?

La selección argentina recibirá esta noche a Venezuela en el estadio Monumental por una nueva jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.



El equipo de Lionel Scaloni, ya clasificado, buscará mantener el invicto y despedirse de su público con una victoria, en lo que promete ser una noche cargada de emociones y símbolos para la Selección.

¿Lionel Messi jugará esta noche ante Venezuela por las Eliminatorias?

Sí, Lionel Messi será titular en el partido Argentina vs. Venezuela que se disputará esta noche en el Estadio Monumental. El técnico Lionel Scaloni lo confirmó con contundencia: “Leo juega mañana. ¿Cómo no va a jugar?

Un adiós emocional en Argentina

Este encuentro tiene un significado especial porque será, muy probablemente, el último partido oficial de Messi como local con la selección argentina. El propio jugador lo definió como un momento único: “Va a ser muy especial, un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias”, y adelantó que estará rodeado de su familia.



El Monumental se prepara para una noche cargada de emociones, homenajes y ovaciones en lo que el periodismo coincide: podría marcar el cierre de una era

Argentina v Ecuador - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Daniel Jayo/GettyImages

Máximo goleador argentino en la historia

Messi es el máximo goleador en la historia de la Selección Argentina, con una cifra que supera ampliamente a sus antecesores. Aunque no aparece en los últimos medios consultados, esta trayectoria es indiscutible y está ampliamente reconocida en estadísticas históricas

Su futuro y el Mundial 2026, aún en duda

Aunque Argentina ya está clasificada para el Mundial 2026, la confirmación de Messi en ese torneo no está garantizada. Según el diario La Nación, el propio capitán admitió que no está seguro de si estará presente: “No sé si voy a jugar en el Mundial-2026… Vivo el día a día sin pensar más allá” .



Esto ha generado especulaciones tanto sobre su continuidad como sobre la posibilidad de una despedida pausada o definitiva tras la Copa del Mundo.

Como sea, y a falta de mayores certezas, lo seguro es que no veremos a Messi por mucho tiempo más en los terrenos de juego. Disfrutémoslo, porque no habrá otro igual.