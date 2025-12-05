La última vez que la selección argentina fue a un Mundial sin Lionel Messi, Mauricio Pochettino estaba en la defensa y Diego Simeone controlaba el mediocampo.



Hay que remontarse al 2022, año en el que Japón y Corea del Sur organizaron la cita mundialista y el conjunto albiceleste quedó eliminado, para sorpresa de todos, en primera ronda.

Argentina podría verse sumida de nuevo en este sombrío mundo sin Messi para cuando llegue el Mundial de 2026. El astro de la selección cumplirá 39 años durante el torneo y ha expresado reiteradamente dudas sobre su participación.

Sin embargo, Messi sigue siendo una figura a tener en cuenta incluso con el paso de los años. Tras un gran 2025 con el Inter Miami, hay una renovada esperanza de que el ícono mundial pueda permanecer en el equipo lo suficiente como para participar en el Mundial que se celebrará en Norteamérica. ¿Será una apuesta equivocada?

¿Va a jugar Lionel Messi el Mundial 2026?

Messi no habla mucho, y lo poco que dice sobre su futuro con la selección nacional no siempre se puede tomar al pie de la letra. El capitán argentino se retiró del fútbol internacional en 2016 y 2018, solo para ser atraído de nuevo a la famosa camiseta blanquiazul.

Antes del Mundial de 2022 en Qatar, Messi describió el torneo como "mi último Mundial, seguramente, sí".

Esa postura se ha suavizado en los años posteriores, con Messi manteniéndose desafiantemente vago, aunque dejando la puerta entreabierta. "La verdad es que cuando empiezas a pensarlo, es muy lejano, pero al mismo tiempo va a pasar rápido, ¿no?", reflexionó el argentino en abril de 2025 .

Para mí, este año será importante para poder jugar con continuidad y sentirme bien. El año pasado me incorporé a la pretemporada y fui titular en un par de partidos, pero luego me perdí algunos por lesiones o por no sentirme al cien por cien. Esta vez la pretemporada ha sido buena; he empezado bien y me siento bien.

El mensaje principal de Messi es de paciencia. "Lo pienso y espero a ver qué pasa, pero tampoco quiero ponerme esa meta", advirtió. "Voy a ir día a día y veré cómo me siento físicamente sobre todo, y también seré honesto conmigo mismo".

¿Qué ha dicho Lionel Scaloni sobre la posible participación de Messi en el Mundial 2026?

Scaloni ya convenció a Messi de salir de su retiro internacional una vez. Al heredar el equipo, inicialmente de forma temporal, tras el desastroso Mundial de 2018, Scaloni sentó las bases para el regreso de Messi. En seis amistosos sin el número 10, Argentina dejó su portería a cero en cinco ocasiones y ganó cuatro, creando un núcleo más joven que tentó a Messi en 2019.

Tras el retiro de Messi en 2016, Scaloni no formó parte del cuerpo técnico de la selección nacional, por lo que recurrió a las redes sociales para suplicar: "No te vayas Lio".

Tras la final de 2022, un emocionado Scaloni insistió: «Messi debería tener un lugar en el próximo Mundial. Si quiere seguir jugando, el número 10 siempre será suyo».

Mientras las preguntas sobre el futuro de Messi siguen acumulándose, la paciencia de Scaloni se agota. "Veremos qué pasa, hay tiempo de sobra", declaró el seleccionador argentino a los medios en marzo de 2025. "Debemos ir partido por partido, si no, estaremos hablando de lo mismo el resto del año y debemos dejarlo en paz, ya veremos. Él decidirá cuando quiera, no lo volvamos loco con esto".

Mientras Scaloni esté al mando, Messi tendrá un lugar en la selección argentina para el Mundial.

Los jugadores de campo más veteranos en la historia de la Copa Mundial Masculina

Jugador País (año) Edad 1. Roger Milla Cameroon (1994) 42 años y 39 días 2. Atiba Hutchinson Canada (2022) 39 años y 296 días 3. Pepe Portugal (2022) 39 años y 287 días 4. Ángel Labruna Argentina (1958) 39 años y 260 días 5. Dani Alves Brazil (2022) 39 años y 213 días 6. Stanley Matthews England (1954) 39 años y 145 días 7. Rafael Márquez Mexico (2018) 39 años y 139 días 8. Lionel Messi* Argentina (2026) 39 años y 25 días

*Edad de Lionel Messi el día de la final del Mundial 2026

Messi ya ostenta el récord de más apariciones en el Mundial masculino, disputando su partido número 26 en la competición en la victoriosa final contra Francia. Sin embargo, si Messi regresa a la máxima categoría en 2026, no estaría adentrándose en territorio desconocido.

La final en Estados Unidos está programada para un mes después del 39.º cumpleaños de Lionel Messi. Siete jugadores de campo han participado en la competición en edades más avanzadas; Roger Milla incluso marcó para Camerún a los 42 años en 1994 (aunque muchos creen que Milla podría haber sido incluso mayor).

Como ha demostrado Milla, este maravilloso juego no depende de tu fecha de nacimiento. Como dijo una vez el compatriota de Messi, Diego Simeone: «El fútbol no tiene edad. La edad la determinan la mente y las piernas».

