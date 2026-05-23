Valencia vs Barcelona: previa, predicciones y alineaciones

El Barcelona campeón de LaLiga pondrá fin a su temporada este sábado 23 de mayo cuando con su excursión al Mestalla. Allí lo recibirá un Valencia envalentonado, que aún mantiene sus esperanzas de clasificación europea.

Será un encuentro especial para el conjunto culé. Tras despedirse del público blaugrana en el Camp Nou, Robert Lewandowski jugará su último partido con la camiseta del Barça. Y lo hará ante una de sus víctimas preferidas: le marcó al Valencia nueve veces en seis enfrentamientos.

El conjunto Che, por su parte, necesita de los tres puntos para soñar con meterse en puestos de Conference League. Pero una victoria no será sencilla ante su rival de turno, al que solo ha vencido una vez desde 2016. Además, precisa que Getafe y Rayo Vallecano dejen puntos en el camino ante Osasuna y Alavés, respectivamente.

A continuación, toda la información de este gran encuentro.

Pronóstico SI Fútbol

Aunque Barcelona ya aseguró el título, Valencia llega con un incentivo especial al partido. El conjunto Che pasó de pelear el descenso a ilusionarse con volver a un torneo continental. Y juega frente a su público el último partido de la temporada, por lo que se espera que lo afronte con una intensidad mayor a un Barça ya "relajado".

Da la sensación de que será uno de esos encuentros cambiantes, con momentos de control para ambos equipos. Los de Hansi Flick suelen castigar errores rivales con rapidez, pero también han mostrado cierta relajación defensiva una vez conseguido el objetivo principal. Por eso, un duelo con goles de ambos lados parece más probable.

Pronóstico: Valencia 2 - 2 Barcelona

¿A qué hora se juega el Valencia vs Barcelona?

Ciudad : Valencia, España

: Valencia, España Estadio : Mestalla

: Mestalla Fecha : sábado 23 de mayo

: sábado 23 de mayo Hora : 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Adrián Cordero Vega

Historial de enfrentamientos directos entre el Valencia y el Barcelona (últimos cinco partidos)

Valencia : 0

: 0 Empate : 0

: 0 Barcelona: 5

Último partido entre ambos: 14/09/2025 - Barcelona 6-0 Valencia- Fecha 4, LaLiga

Últimos 5 partidos

Valencia Barcelona Real Sociedad 3- 4 Valencia 17/05/26 Barcelona 3-1 Betis 17/05/26 Valencia 1-1 Rayo Vallecano 14/05/26 Alavés 1-0 Barcelona 13/5/2026 Athletic 0-1 Valencia 10/05/26 Barcelona 2-0 Real Madrid 10/5/2026 Valencia 0-2 Atlético de Madrid 02/05/26 Osasuna 1-2 Barcelona 2/5/2026 Valencia 2-1 Girona 25/04/26 Getafe 0-2 Barcelona 25/4/2026

¿Cómo ver el Valencia vs Barcelona por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos ESPN Select, fuboTV, ESPN App México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Últimas noticias del Valencia

La baja confirmada de Eray Cömert por suspensión obliga a mover piezas en defensa, mientras que Mouctar Diakhaby no podrá estar por una lesión muscular. A las ausencias confirmadas se suman varios nombres en duda. Lucas Beltrán arrastra molestias en la rodilla, José Gayà continúa recuperándose de problemas musculares y tanto Dimitri Foulquier como Renzo Saravia llegan entre algodones. La situación de José Copete tampoco es alentadora tras una larga recuperación de rodilla.

Pero no todo son malas noticias. El buen momento de Javi Guerra aporta algo de optimismo después de sus dos goles en la última jornada ante la Real Sociedad, y todo indica que volverá a tener protagonismo cerca del área junto a Hugo Duro. Con mucho en juego, Valencia intentará despedir la campaña con una victoria ante el campeón.

FBL-ESP-LIGA-VALENCIA-ATLETICO MADRID | JOSE JORDAN/GettyImages

Posible alineación del Valencia (4-2-3-1): Dimitrievski; Thierry, Unai Núñez, Tárrega, Jesús Vázquez; Guido Rodriguez, Ugrinic; Rioja, Javi Guerra, Diego López; Hugo Duro.

Últimas noticias del Barcelona

Barcelona afronta el último partido del curso con la tranquilidad del título asegurado, pero también con varias decisiones por tomar en la alineación. Lamine Yamal no volverá a jugar esta temporada por su lesión muscular, mientras que Fermín López también está descartado tras sufrir una fractura en el pie.

Ferran Torres arrastra molestias musculares y será evaluado hasta último momento, pero difícilmente sea arriesgado. Frenkie de Jong y Marcus Rashford, por su parte, ya entrenan nuevamente con normalidad y podrían tener minutos, incluso desde el arranque.

FC Barcelona v Real Betis - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Posible alineación del Barcelona contra el Valencia (4-3-3): Joan García; Eric García, Araujo, Gerard Martín, Balde; Casadó, Bernal; Bardghji, Gavi, Raphinha; Lewandowski.