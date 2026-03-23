Valverde en la cuerda floja: ¿qué sanción puede caerle tras su expulsión en el derbi de LaLiga?

El encuentro entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid volvió a estar a la altura de las expectativas, con cinco goles y varias jugadas polémicas, en un triunfo necesario del conjunto merengue en la pelea por el título de LaLiga.

Mas allá del resultado, el derbi se vió condicionado por las decisiones arbitrales que surgieron durante el descenlace del juego.

Federico Valverde of Real Madrid CF seen during the LaLiga | SOPA Images/GettyImages

El reclamo que encendió las alarmas

Tras una entrada tardía contra Álex Baena en mitad de cancha, Federico Valverde recibió la roja directa y dejó al Real Madrid con un hombre menos en cancha en el tramo final más determinante del encuentro.

En su informe, el árbitro Munuera Montero señaló que el mediocampista uruguayo fue expulsado por "dar una patada a un adversario sin estar a distancia de ser jugado, empleando fuerza excesiva"; este detalle sobre la distancia empleada en la jugada podría influir y agravar la sanción para el jugador.

La decisión inmediata del árbitro fue cuestionada tanto por parte de los jugadores en campo como por el propio cuerpo técnico del Real Madrid, apelando a la revisión de la disputa y de la tarjeta, aunque finalmente no hubo intervención del VAR.

🔊 "Va por detrás, no juega balón y la única intención es derribarlo"



💭 "Has jugado al fútbol. La vas a ver luego..."



El intercambio de opiniones entre Munuera Montero y Arbeloa después de la expulsión de Valverde #LALIGA pic.twitter.com/FJFKluy4oI — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) March 22, 2026

¿Cuántos partidos podría perderse?

En función de lo escrito en el acta, Valverde podría recibir hasta dos fechas de inhabilitación para jugar. De confirmarse, será una baja importante para Álvaro Arbeloa de cara a compromisos importantes en LaLiga, en un tramo decisivo del campeonato.

A partir de este informe, el comité disciplinario deberá evaluar la acción dentro de los márgenes reglamentarios, en los cuales este tipo de infracciones suelen ser consideradas juego brusco grave, con el fin de determinar la exactitud de la medida pertinente a tomar.

Desde el entorno del club analizan apelar la sanción con el objetivo de reducir las fechas o incluso lograr anular el castigo a Valverde, y así evitar perder a uno de sus jugadores más influyentes dentro del campo de juego.

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