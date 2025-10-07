Valverde zanja la polémica por jugar de lateral en el Real Madrid: "Me sentí muy cómodo y feliz"

El centrocampista Federico Valverde no viajó con Uruguay en este parón de selecciones y aprovechó para entrenar en Valdebebas, complejo de entrenamientos del Real Madrid.

Consultado por El Chiringuito antes de ingresar al entrenamiento, el jugador se mostró tranquilo por las críticas recibidas en los últimos días, al expresar que "no pasa nada, es parte del fútbol".

Real Madrid CF v Villarreal CF - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Luego mencionó sentirse "muy cómodo y feliz" por jugar en el lateral derecho ante el Villarreal, en lo que fuera triunfo por 3-1 del equipo de Xabi Alonso, que recuperó el liderato de LaLiga: "Disfruté jugando ahí", agregó.

Por último, reveló la conversación que tuvo con el cuerpo técnico que encabeza Marcelo Bielsa en Uruguay y que le permitió quedarse en Madrid y no ser convocado, teniendo en cuenta que su selección ya está clasificada a la próxima Copa del Mundo: "Me llamaron para decirme que probarían a otros jugadores y que aproveche a descansar".

🚨 VALVERDE 'ROMPE' su SILENCIO tras la POLÉMICA:



😳 "DISFRUTÉ bastante jugando de LATERAL".



📹 @marcosdlarocha pic.twitter.com/3wjQbEPb7W — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 7, 2025

Claro está que la del pasado sábado no fue la primera vez que Valverde jugó de lateral derecho, en esta ocasión producto de las bajas de Dani Carvajal y Trent- Alexander Arnold. En la previa del duelo de playoff ante el Manchester City por la Champions League pasada, dijo: "Contento de que estoy haciendo las cosas bien en esa posición, lo estoy haciendo porque otros compañeros están lesionados".

Y agregó: "Me ha tocado responder a mí en ese puesto y creo que lo he hecho bastante bien. Estoy dispuesto al equipo y al entrenador, lo que él quiera. Es una posición que estoy disfrutando y aprendiendo mucho. Sigo estando en el once que para mí es lo importante".

Además, no dudó un segundo en alabar a sus compañeros de posición en aquel tiempo, y que le permitió crecer como jugador: "Tengo jugadores que son una gran imagen para mí (Carvajal y Lucas). Son leyendas del Madrid y yo intento aprender… intento sacar el mayor fruto posible".

Más noticias sobre el Real Madrid en nuestro canal de Whatsapp