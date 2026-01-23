Van Dijk sale en defensa de Arne Slot tras una pregunta sobre Xabi Alonso

El Liverpool logró una victoria espectacular ante el Olympique de Marsella (0-3) en la penúltima jornada de la fase de grupos de la Champions League el miércoles

Pero a pesar de la agradable racha, todavía hay legiones de críticos y Slot ha tenido que responder algunas preguntas difíciles. Y ninguna peor que la del corresponsal extranjero que le interrogó sobre Xabi Alonso y los aparentes rumores de que iba a tomar el banquillo del Liverpool después de dejar el Real Madrid la semana pasada.

Cuestionado sobre si el técnico tolosarra se había puesto en contacto con él, el entrenador neerlandés, replicó: “Me llamó y me dijo que en seis meses ocupará el cargo o incluso antes”.

Virgil van Dijk, capitán del Liverpool, consideró que la pregunta cruzó la línea y ha salido en defensa de su entrenador. Según la BBC, el central habló con el periodista tras el 0-3 de los ‘reds’ al Marsella, en la jornada de la fase de liga de la competición europea. “Esa pregunta fue irrespetuosa”, sentenció Van Dijk.

Burnley v Liverpool - Premier League - Turf Moor | Tim Markland - PA Images/GettyImages

"Las críticas son justificadas si se mira lo que hemos hecho esta temporada, sobre todo en relación con la anterior. Ha sido una etapa difícil para los jugadores y para el entrenador, pero él lo ha manejado bien”, agregó el defensa.

Vale señalar que el neerlandés alcanzó los 350 partidos con el Liverpool, una cifra redonda que acompañó con victoria y portería a cero. “Mi partido 350, ganamos y no encajamos ningún gol. Me siento orgulloso. Y fue una de las actuaciones más completas de la temporada”, celebró.

13 partidos invictos

El Liverpool acumula una buena racha de 13 partidos consecutivos sin perder. La última derrota que sufrieron fue precisamente en la Champions League 1-4 frente al PSV en un partido que se disputó el 22 de noviembre del año pasado.

