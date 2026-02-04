Vancouver FC vs Cruz Azul: previa, predicciones y alineaciones

La Concacaf Champions Cup 2026 presenta este miércoles uno de los duelos más desiguales sobre el papel.

El Vancouver FC, un club joven de la Canadian Premier League que hace su debut internacional, recibe en el modesto Willoughby Stadium al Cruz Azul, vigente campeón del certamen y uno de los gigantes del área.

La Máquina de Nicolás Larcamón llega a Canadá con la misión del bicampeonato, respaldada por un buen arranque en la Liga MX; sin embargo, deberá adaptarse al clima gélido y al césped sintético ante un rival que, aunque no juega un partido oficial desde octubre de 2025, llega con la ilusión de hacer historia en su primera noche continental.

¿A qué hora se juega el Vancouver FC vs Cruz Azul?

Ciudad : Langley, Columbia Británica, Canadá

: Langley, Columbia Británica, Canadá Estadio : Willoughby Stadium

: Willoughby Stadium Fecha : miércoles 4 de febrero de 2026

: miércoles 4 de febrero de 2026 Hora : 22:00 ET (USA), 21:00 CDMX, 4:00 ESP, 19:00 PT (Local)

: 22:00 ET (USA), 21:00 CDMX, 4:00 ESP, 19:00 PT (Local) Competición: Primera Ronda (Ida) - Concacaf Champions Cup

Welcome to Vancouver FC Fan 101. 📚



Your go-to 2026 Fan Guide, with everything you need to know ahead of the upcoming season. From players wearing the badge to club history and everything in between!



With a huge year ahead, kicking off with our Concacaf Champions Cup journey. pic.twitter.com/kjzrGhmmaN — Vancouver FC (@vanfootballclub) January 23, 2026

Historial de enfrentamientos directos

Este será el primer enfrentamiento oficial en la historia entre ambas instituciones.

Dato Cruz Azul : La Máquina busca su octavo título de Concacaf. El año pasado vencieron a otro equipo de la región (Vancouver Whitecaps) en su camino al título.

: La Máquina busca su octavo título de Concacaf. El año pasado vencieron a otro equipo de la región (Vancouver Whitecaps) en su camino al título. Dato Vancouver FC: Clasificaron vía Campeonato Canadiense, donde sorprendieron llegando a la final pese a ser últimos en su liga.

Últimos 5 partidos de Vancouver FC y Cruz Azul

Vancouver FC (Canadá) Cruz Azul (México) Cavalry 2-1 Vancouver FC

(18/10/25) Juárez 3-4 Cruz Azul

(30/01/26) Forge 1-1 Vancouver FC

(04/10/25) Cruz Azul 1-0 Puebla

(17/01/26) Vancouver FC 3-1 HFX Wanderers

(28/09/25) León 2-1 Cruz Azul

(10/01/26) Vancouver FC 2-1 York United

(21/09/25) Cruz Azul 2-0 Atlas

(14/01/26) Pacific FC 1-1 Vancouver FC

(13/09/25) Cruz Azul 1-1 Tigres

(Semis AP25)

¿Cómo ver el Vancouver FC vs Cruz Azul por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming online Estados Unidos TUDN, ViX Premium México Fox One España No disponible

Cruz Azul v Atlas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Últimas noticias del Vancouver FC

El equipo dirigido por Martin Nash enfrenta el reto de su vida con una desventaja notable: inactividad competitiva de casi cuatro meses. Su último juego oficial fue en octubre de 2025.

El plantel ha mantenido a su núcleo, renovando al talentoso uruguayo Nicolás Mezquida y al atacante Thierno Bah. Se han reforzado con el defensor Tom Field y el neozelandés Luis Toomey. Su esperanza radica en aprovechar el frío local, el campo sintético y el factor sorpresa para intentar llevar un resultado digno a la vuelta en la Ciudad de México.

Posible alineación de Vancouver FC (4-4-2): Callum Irving; Kadin Chung (o Doner), Rocco Romeo (o Campagna), Tom Field, Paris Gee; Vasco Fry (o Amissi), David Norman Jr., Nicolás Mezquida, Thierno Bah; Luis Toomey y Terran Campbell.

The Concacaf Champions Cup is coming to Willoughby on February 4th at 7PM as Vancouver FC hosts Mexican giants @cruzazul.



This is a must-see night at Willoughby Stadium as we host the biggest match in club history.



Tickets are on sale now! Secure yours before they’re gone. pic.twitter.com/suml6IkLvW — Vancouver FC (@vanfootballclub) January 6, 2026

Últimas noticias de Cruz Azul

La Máquina llega en ritmo y peleando la cima en México (récord de 3-0-1 en el Clausura). Vienen de una victoria emocionante 4-3 sobre Juárez. Para este duelo, Larcamón no contará con el portero Kevin Mier ni con el defensor Jesús Orozco Chiquete, quienes no fueron inscritos para esta ronda.

Sin embargo, la buena noticia es la disponibilidad de Gabriel 'Toro' Fernández. El delantero fue expulsado en la Liga MX, pero al no aplicar la sanción en torneo internacional, se perfila como titular indiscutible para liderar el ataque junto a Rodolfo Rotondi.

Posible alineación de Cruz Azul (4-4-2 / 3-4-3): Guillermo Ochoa (o Gudiño); Amaury Morales (o Rodarte), Erik Lira, Gonzalo Piovi, Jorge Sánchez (o Campos); Andrés Montaño, Lorenzo Faravelli (o Jiménez), Jeremy Márquez, Carlos Rotondi; José Paradela y Gabriel 'Toro' Fernández.

Pronóstico SI Fútbol

La diferencia de jerarquía y de ritmo de juego es abismal. Aunque Cruz Azul presente algunas rotaciones y el viaje sea pesado, la calidad individual de jugadores como Paradela y Fernández debería decantar el partido fácilmente ante un rival que apenas sale de pretemporada.

Vancouver FC 0-3 Cruz Azul

