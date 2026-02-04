Vancouver FC vs Cruz Azul: previa, predicciones y alineaciones
La Concacaf Champions Cup 2026 presenta este miércoles uno de los duelos más desiguales sobre el papel.
El Vancouver FC, un club joven de la Canadian Premier League que hace su debut internacional, recibe en el modesto Willoughby Stadium al Cruz Azul, vigente campeón del certamen y uno de los gigantes del área.
La Máquina de Nicolás Larcamón llega a Canadá con la misión del bicampeonato, respaldada por un buen arranque en la Liga MX; sin embargo, deberá adaptarse al clima gélido y al césped sintético ante un rival que, aunque no juega un partido oficial desde octubre de 2025, llega con la ilusión de hacer historia en su primera noche continental.
¿A qué hora se juega el Vancouver FC vs Cruz Azul?
- Ciudad: Langley, Columbia Británica, Canadá
- Estadio: Willoughby Stadium
- Fecha: miércoles 4 de febrero de 2026
- Hora: 22:00 ET (USA), 21:00 CDMX, 4:00 ESP, 19:00 PT (Local)
- Competición: Primera Ronda (Ida) - Concacaf Champions Cup
Historial de enfrentamientos directos
Este será el primer enfrentamiento oficial en la historia entre ambas instituciones.
- Dato Cruz Azul: La Máquina busca su octavo título de Concacaf. El año pasado vencieron a otro equipo de la región (Vancouver Whitecaps) en su camino al título.
- Dato Vancouver FC: Clasificaron vía Campeonato Canadiense, donde sorprendieron llegando a la final pese a ser últimos en su liga.
Últimos 5 partidos de Vancouver FC y Cruz Azul
Vancouver FC (Canadá)
Cruz Azul (México)
Cavalry 2-1 Vancouver FC
Juárez 3-4 Cruz Azul
Forge 1-1 Vancouver FC
Cruz Azul 1-0 Puebla
Vancouver FC 3-1 HFX Wanderers
León 2-1 Cruz Azul
Vancouver FC 2-1 York United
Cruz Azul 2-0 Atlas
Pacific FC 1-1 Vancouver FC
Cruz Azul 1-1 Tigres
¿Cómo ver el Vancouver FC vs Cruz Azul por Televisión y Streaming online?
País
Canal TV / Streaming online
Estados Unidos
TUDN, ViX Premium
México
Fox One
España
No disponible
Últimas noticias del Vancouver FC
El equipo dirigido por Martin Nash enfrenta el reto de su vida con una desventaja notable: inactividad competitiva de casi cuatro meses. Su último juego oficial fue en octubre de 2025.
El plantel ha mantenido a su núcleo, renovando al talentoso uruguayo Nicolás Mezquida y al atacante Thierno Bah. Se han reforzado con el defensor Tom Field y el neozelandés Luis Toomey. Su esperanza radica en aprovechar el frío local, el campo sintético y el factor sorpresa para intentar llevar un resultado digno a la vuelta en la Ciudad de México.
Posible alineación de Vancouver FC (4-4-2): Callum Irving; Kadin Chung (o Doner), Rocco Romeo (o Campagna), Tom Field, Paris Gee; Vasco Fry (o Amissi), David Norman Jr., Nicolás Mezquida, Thierno Bah; Luis Toomey y Terran Campbell.
Últimas noticias de Cruz Azul
La Máquina llega en ritmo y peleando la cima en México (récord de 3-0-1 en el Clausura). Vienen de una victoria emocionante 4-3 sobre Juárez. Para este duelo, Larcamón no contará con el portero Kevin Mier ni con el defensor Jesús Orozco Chiquete, quienes no fueron inscritos para esta ronda.
Sin embargo, la buena noticia es la disponibilidad de Gabriel 'Toro' Fernández. El delantero fue expulsado en la Liga MX, pero al no aplicar la sanción en torneo internacional, se perfila como titular indiscutible para liderar el ataque junto a Rodolfo Rotondi.
Posible alineación de Cruz Azul (4-4-2 / 3-4-3): Guillermo Ochoa (o Gudiño); Amaury Morales (o Rodarte), Erik Lira, Gonzalo Piovi, Jorge Sánchez (o Campos); Andrés Montaño, Lorenzo Faravelli (o Jiménez), Jeremy Márquez, Carlos Rotondi; José Paradela y Gabriel 'Toro' Fernández.
Pronóstico SI Fútbol
La diferencia de jerarquía y de ritmo de juego es abismal. Aunque Cruz Azul presente algunas rotaciones y el viaje sea pesado, la calidad individual de jugadores como Paradela y Fernández debería decantar el partido fácilmente ante un rival que apenas sale de pretemporada.
Vancouver FC 0-3 Cruz Azul
MÁS NOTICIAS SOBRE CRUZ AZUL
Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.