Varios jugadores del Real Madrid están en la cuerda floja

En los despachos del Santiago Bernabéu se respira inquietud. No es una crisis abierta ni un terremoto institucional, pero sí una advertencia seria. Florentino Pérez considera que varios jugadores del primer equipo no están cumpliendo con los estándares que exige el Real Madrid, un club donde el talento no basta si no va acompañado de compromiso, regularidad y mentalidad competitiva.

La decepción, según fuentes cercanas a la directiva, ha ido creciendo con el paso de las semanas. El equipo sigue compitiendo, pero hay actuaciones que no convencen, gestos que no gustan y una sensación peligrosa: la de que algunos futbolistas creen que el escudo pesa menos de lo que realmente pesa. En el Madrid, eso nunca ha sido negociable.

Aunque no han trascendido nombres, en el club nadie es ajeno a dónde apuntan las miradas. Todo señala a dos de las grandes estrellas ofensivas, llamadas a liderar el presente y el futuro del proyecto. Futbolistas determinantes, mediáticos y diferenciales, pero a los que se les exige mucho más cuando el equipo no fluye y los partidos se atascan. En el Bernabéu, el estatus se defiende cada domingo. Los dos jugadores que están en boca de todo son Vinícius Júnior y Jude Bellingham.

Florentino, fiel a su estilo, no dramatiza, pero tampoco pasa página sin más. Si el rendimiento no mejora de forma inmediata, el club está dispuesto a tomar decisiones contundentes. Entre ellas, una reducción del tiempo de juego y, mirando al verano, posibles movimientos en el mercado que hasta hace poco parecían impensables.

El mensaje es claro y directo: nadie está por encima del Real Madrid. Ni el precio, ni la edad, ni el marketing salvan a quien no esté a la altura. La camiseta blanca no se hereda, se gana. Y en Valdebebas ya saben que el margen de error empieza a agotarse.