¡Vaya regreso! Con doblete de Juan Brunetta, Tigres vino de atrás para empatar 3-3 el global ante Xolos

Este sábado en el Volcán Universitario, Tigres buscaba dar la vuelta a lo ocurrido en el Estadio Caliente, donde Xolos de Tijuana los goleó 3-0 con anotaciones de Kevin Castañeda, el marroquí Mourad El Ghezouani y Gilberto Mora, en los cuartos de final de ida, del Apertura 2025. Para lograr dicha hazaña, los felinos debían igualar el global, ya que la posición en la tabla les daba el boleto a las semifinales, algo que en estos instantes ya cumplieron, gracias a un doblete del argentino Juan Brunetta y una anotación del también argentino Nico Ibáñez.

En los primeros minutos, los regios estuvieron cerca de concretar un tanto. Tras un centro, el francés André-Pierre Gignac dio una asistencia de cabeza para Brunetta, que también metió un testarazo, mas su remate se fue por encima del arco. Sin embargo, después de tener la posesión por largo rato, la U por fin logró descontar temprano, ya que al minuto 15 apareció Ibáñez para darle esperanzas a los suyos. Jesús Garza, que fue banca en el primer asalto, lanzó desde el costado derecho un centro hacia el corazón del área para que el atacante sudamericano cabeceara y batiera a Toño Rodríguez.

Acá les dejo el primero de los @TigresOficial esta noche. El tanto que abrió el camino rumbo a una posible hazaña. 🐯😱



Fue el gol 26 de Nico Ibáñez con Tigres en Liga BBVA MX (23 en fase regular y 3 en Liguilla)

Al 19’, vino otra oportunidad para los dirigidos por el argentino Guido Pizarro, ya que el argentino Ángel Correa remató en el área una pelota, pero hubo una barrida salvadora por parte de la zaga. Minutos después, fue turno de Brunetta, empero, el español Unai Bilbao se barrió a tiempo. Más adelante, al 25’, Gignac probó un tiro desde fuera del área que fue a las manos del guardameta. No pasó mucho para que el mismo francés hiciera un disparo de larga distancia que iba muy angulado, pero Toñito desvió a una mano.

¡Qué manera de cobrar el penal! 😤💥



Aquí está el segundo de gol de @TigresOficial. Fue el cuarto GOL de Brunetta en Liguilla, 2 con Santos y 2 con La U.

Eventualmente, los Tigres por fin consiguieron el segundo tanto de la noche. El argentino Domingo Blanco cometió una infracción sobre Correa y aunque hubo reclamos por parte de los Canes Aztecas, el silbante Marco Ortiz no dudó en mantener su decisión. El encargado de ejecutar desde el manchón penal fue Brunetta, que sacó un fuerte riflazo.

@TigresOficial no hacía más de 1 gol en el primer tiempo de un juego de Liguilla desde el 3 de diciembre de 2023.

Los universitarios se quedaron a nada de igualar el global cuando el capitán uruguayo Fernando Gorriarán hizo un tiro raso que desvió Rodríguez. Del mismo modo, Ibáñez estuvo cerca de conseguir su doblete al lanzarle un pase filtrado dentro del área, pero una vez más, el arquero salió airoso achicando a tiempo. Tanta insistencia tuvo recompensa porque los locales marcaron su tercera anotación. Al 40’, Correa centró hacia el área, Ibáñez cabeceó y asistió para que Brunetta llegara a cerrar la jugada.

Quedó claro que a los fronterizos les está pesando la ausencia de Kevin Castañeda, que salió lesionado en la ida, pues era el encargado de mover los hilos en el mediocampo junto a Mora.