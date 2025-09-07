Venezuela vs Colombia: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico de la clasificación para el Mundial 2026

Venezuela está a un paso de un hito: puede llegar a clasificarse al repechaje para jugar la Copa del Mundo por primera vez en su historia. Si gana, está adentro de la repesca. Si no lo hace, tendrá que ver de reojo el resultado de Bolivia.

A continuación les dejamos con la información necesaria para la previa de este gran partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Venezuela vs Colombia?

Ciudad: Maturín, Venezuela

Fecha: martes 9 de septiembre

Horario: 19:30 (Estados Unidos), 17:30 (México), 01:30 del miércoles (España)

Estadio: Estadio Monumental de Maturín

¿Cómo se podrá ver Venezuela vs Colombia en TV y streaming online?

El partido podrá verse por Fanatiz en Estados Unidos y por Movistar+ en España.

Últimos 5 partidos de Venezuela

Rival Resultado Competencia Argentina 3-0 D Eliminatorias Uruguay 2-0 D Eliminatorias Bolivia 2-0 V Eliminatorias Perú 1-0 V Eliminatorias Ecuador 2-1 D Eliminatorias

Últimos 5 partidos de Colombia

Rival Resultado Competencia Bolivia 3-0 V Eliminatorias Argentina 1-1 E Eliminatorias Perú 0-0 E Eliminatorias Paraguay 2-2 E Eliminatorias Brasil 2-1 D Eliminatorias

Últimas noticias de Venezuela

Vienen de perder 3-0 contra Argentina en el Monumental de Buenos Aires con doblete de Leo Messi y un gol de Lautaro Martínez, aunque eso no apaga su ilusión: están a nada de clasificarse al repechaje, haciendo que el sueño de jugar el Mundial siga al alcance de la mano.

Últimas noticias de Colombia

Los Cafeteros, vigentes subcampeones de América, lograron la clasificación a la Copa del Mundo de la mano de Néstor Lorenzo tras la ausencia en Qatar 2022. El del 2026 será su 19° participación en un Mundial.

Posibles alineaciones

Venezuela

Portero: Rafael Romo

Defensas: Christian Makoun, Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Miguel Navarro, Jon Aramburu

Mediocampistas: Cristian Cásseres, Tomás Rincón, Eduard Bello

Delanteros: Salomon Rondon y Jefferson Savarino.

Colombia

Portero: Camilo Vargas

Defensas: Johan Mojica, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Santiago Arias

Mediocampistas: Jefferson Lerma, Richard Rios

Volantes ofensivos: Luis Díaz, Jhon Arias, James Rodríguez

Delanteros: Jhon Córdoba

Pronóstico SI Fútbol

En un partido reñido y disputado, el empate clasificará a Venezuela a jugar la repesca para ingresar a la Copa del Mundo.

Venezuela 1-1 Colombia