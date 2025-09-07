Venezuela vs Colombia: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico de la clasificación para el Mundial 2026
Venezuela está a un paso de un hito: puede llegar a clasificarse al repechaje para jugar la Copa del Mundo por primera vez en su historia. Si gana, está adentro de la repesca. Si no lo hace, tendrá que ver de reojo el resultado de Bolivia.
A continuación les dejamos con la información necesaria para la previa de este gran partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Venezuela vs Colombia?
Ciudad: Maturín, Venezuela
Fecha: martes 9 de septiembre
Horario: 19:30 (Estados Unidos), 17:30 (México), 01:30 del miércoles (España)
Estadio: Estadio Monumental de Maturín
¿Cómo se podrá ver Venezuela vs Colombia en TV y streaming online?
El partido podrá verse por Fanatiz en Estados Unidos y por Movistar+ en España.
Últimos 5 partidos de Venezuela
Rival
Resultado
Competencia
Argentina
3-0 D
Eliminatorias
Uruguay
2-0 D
Eliminatorias
Bolivia
2-0 V
Eliminatorias
Perú
1-0 V
Eliminatorias
Ecuador
2-1 D
Eliminatorias
Últimos 5 partidos de Colombia
Rival
Resultado
Competencia
Bolivia
3-0 V
Eliminatorias
Argentina
1-1 E
Eliminatorias
Perú
0-0 E
Eliminatorias
Paraguay
2-2 E
Eliminatorias
Brasil
2-1 D
Eliminatorias
Últimas noticias de Venezuela
Vienen de perder 3-0 contra Argentina en el Monumental de Buenos Aires con doblete de Leo Messi y un gol de Lautaro Martínez, aunque eso no apaga su ilusión: están a nada de clasificarse al repechaje, haciendo que el sueño de jugar el Mundial siga al alcance de la mano.
Últimas noticias de Colombia
Los Cafeteros, vigentes subcampeones de América, lograron la clasificación a la Copa del Mundo de la mano de Néstor Lorenzo tras la ausencia en Qatar 2022. El del 2026 será su 19° participación en un Mundial.
Posibles alineaciones
Venezuela
Portero: Rafael Romo
Defensas: Christian Makoun, Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Miguel Navarro, Jon Aramburu
Mediocampistas: Cristian Cásseres, Tomás Rincón, Eduard Bello
Delanteros: Salomon Rondon y Jefferson Savarino.
Colombia
Portero: Camilo Vargas
Defensas: Johan Mojica, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Santiago Arias
Mediocampistas: Jefferson Lerma, Richard Rios
Volantes ofensivos: Luis Díaz, Jhon Arias, James Rodríguez
Delanteros: Jhon Córdoba
Pronóstico SI Fútbol
En un partido reñido y disputado, el empate clasificará a Venezuela a jugar la repesca para ingresar a la Copa del Mundo.
Venezuela 1-1 Colombia
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo