“Veremos un Barça diferente en la vuelta”: Hansi Flick tras el empate del Barcelona ante el Newcastle en Champions

El FC Barcelona no tuvo su mejor actuación este 10 de marzo en su visita al Newcastle United en St. James’ Park, en el duelo de ida de los octavos de final de la Champions League. El conjunto blaugrana parecía encaminado a la derrota tras el gol de Harvey Barnes al minuto 86; sin embargo, Lamine Yamal apareció en el 90+6 y, desde el punto penal, marcó el 1-1 definitivo para rescatar el empate en los últimos instantes del partido.

Tras el encuentro, Hansi Flick, técnico del conjunto culé, reconoció que su equipo no ofreció su mejor versión, aunque destacó el trabajo defensivo y valoró el empate como un resultado positivo.

Estoy más contento con el resultado (que por el juego). Con el balón no hemos jugado un buen partido, pero hemos defendido como un equipo. No era fácil jugar en este estadio con esta gente... ponen mucha presión Hansi Flick

Hansi Flick señaló que su equipo ha tenido una carga importante de partidos en las últimas semanas y que algunos jugadores vienen regresando de lesiones, como Bernal y Pedri, quienes no habían tenido actividad recientemente.

El técnico blaugrana reconoció que el Barcelona debe mejorar su rendimiento para sus siguientes compromisos. Asimismo, valoró la capacidad de reacción de su equipo, que logró rescatar el empate después de encontrarse en desventaja por 1-0 en el marcador.

Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | Serena Taylor/GettyImages

Al ser cuestionado sobre el partido de vuelta ante las Urracas, el estratega alemán aseguró que su equipo mostrará una versión distinta en ese compromiso decisivo.

Veremos un Barça diferente en la vuelta Hansi Flick

El partido de vuelta se disputará el próximo miércoles 18 de marzo en el Spotify Camp Nou, donde se definirá qué equipo avanza a los cuartos de final de la UEFA Champions League