Vicente Sánchez rompe el silencio luego de su compleja salida de Cruz Azul

Para más de uno, la salida de Vicente Sánchez de la dirección técnico de Cruz Azul fue injusta. Si bien el entrenador no fue capaz de darle a los de la capital del país el título de la Liga MX, sí se consagró como campeón en la CONCACAF Liga de Campeones, un logro no menor para alguien que tomó el puesto en calidad de emergencia.

Al final, los roces entre el propio Vicente y el Director Deportivo del club, Iván Alonso no tuvieron remedio en el camino. Siendo el caso, el directivo tomó la decisión de cortar el ciclo de Sánchez y apostar por el fichaje de Nicolás Larcamón. A pesar de ello, el ahora ex entrenador de Cruz Azul afirma tener mucho cariño por el club.

¡LA REVELACIÓN DE VICENTE SÁNCHEZ! 😱#CentralFOX | El técnico uruguayo contó cómo se gestó su salida de Cruz Azul. 🔵https://t.co/e9KKPrVNrf — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 8, 2025

Simplemente son decisiones, hay que respetarlas. Yo siempre voy a ser agradecido porque me puso en un la dirección técnica de un equipo grande. La mejor manera de responderle era con un título y se dio. A uno le hubiera gustado jugar la Intercontinental ahora en diciembre, pero son cosas que van a venir. Vicente Sánchez

FBL-CONCACAF-CHAMPIONS-CRUZ AZUL-VANCOUVER | VICTOR CRUZ/GettyImages

Sánchez agregó que las decisiones en torno a su rol dentro del club y futuro en el mismo, fueron tomadas, o al meno notificadas a él por el presidente Víctor Velázquez.

Estaba en la Sub-23 y el que me pone a mi es el presidente. Estoy cuatro o cinco partidos y el mismo presidente me ratifica, cuando termina el torneo con quien yo me siento es con el presidente. Es entendible la decisión que quería tomar y yo di un paso al costado. Vicente Sánchez

Los números de Vicente fueron exponenciales: 28 encuentros dirigidos en Cruz Azul, 18 victorias, 8 empates, dos derrotas, una de ellas muy dolorosa ante el América misma que significó la eliminación en Liga MX y por su puesto, un título.

