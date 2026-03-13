Víctor Font fue exhibido por Joan Laporta tras asegurar que gestiona el fichaje de Erling Haaland con el Barcelona

Este jueves se llevó a cabo el último debate electoral entre Joan Laporta y Víctor Font por la presidencia del FC Barcelona, un evento que terminó convirtiéndose en una serie de reproches, exhibiciones y ataques personales, acatando temas como la economía del club, el nuevo estadio, entre otros asuntos más.

De entrada, dicho debate cara a cara hizo lo que hace muchos años no se veía, se alargó por una hora y cuarto. Laporta, que busca repetir su cargo una vez más, no tuvo reparos en atacar a su contrincante al decirle que tenía una manera de actuar ‘chapucera’, aparte lo acusó de querer desestabilizar el club, tratando de destruir ‘lo construido entre todos’. Del otro lado, Font lo señaló de querer manipular la realidad, de confrontar y de querer alejar al socio del equipo blaugrana.



Uno de los golpes más duros que Laporta le atestó a Font fue cuando este último indicó que ya estaban negociando una opción preferencial por el delantero noruego Erling Haaland, una vez que este desee marcharse del Manchester City de Inglaterra, sin embargo, Laporta no dudó en lanzar que estaba haciendo el ridículo porque el agente del Androide lo acababa de desmentir, incrementando la tensión en el recinto.



Otro nombre que salió a la luz durante el debate fue el del argentino Lionel Messi, histórico del equipo culé, quien estaría de acuerdo en que alguien más fuera el nuevo cabecilla del club. Laporta indicó que desea construir una estatua del campeón del mundo en las inmediaciones del Camp Nou, además de querer llevar a cabo un partido de homenaje cuando el nuevo estadio esté listo. Sobre esto, Font lo acusó de utilizar y aprovecharse del nombre del rosarino en el 2021, además resaltó que el actual jugador del Inter Miami de la MLS quiere ver un cambio tal como lo anhela su excompañero Xavi Hernández, otro histórico de la institución.

“Hemos salvado al Barça, estamos mucho mejor que hace cinco años. Estamos en el podio en materia de ingresos, con solvencia financiera y tenemos la plantilla más valorada del mundo con 1.100 millones. En 2031 se cuadriplicarán los ingresos del estadio. Tendremos unos ingresos de 1.800 millones entonces. Estamos en un momento de fortaleza económica”, comentó Laporta.



Sin embargo, la respuesta de Font sobre los argumentos de su rival fue: “El club lleva más de diez años sin generar beneficios, ha perdido 1.100 millones en cinco años y se ha tapado malvendiendo patrimonio y gastando ingresos del futuro. Los 1.500 millones de financiación del Spai Barça no servirán para acabar el estadio”.