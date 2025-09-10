Video: ¡apareció la estrella! Con goles de Son Heung-Min y Oh Hyeon-Gyu, Corea del Sur remonta 1-2 a México

En su segundo duelo de preparación de la Fecha FIFA, la selección de México se enfrenta a su similar de Corea del Sur en el GEODIS Park, siendo remontada 1-2 gracias a las anotaciones de Son Heung-Min y Oh Hyeon-Gyu, con Raúl Jiménez marcando en el primer tiempo.

Qué GOLAZO de Heung Min Son



Un auténtico crack el coreano, qué cosa de jugador.pic.twitter.com/62hW1cJuw3 — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) September 10, 2025

Tras más de 15 minutos sin jugadas de peligro por fin llegó la gran jugada de los Tigres del Oriente para encontrar la igualada. Por el sector derecho, la defensa mexicana fue eludida con facilidad terminando todo con un centro y de cabeza, Oh Hyeon-Gyu ganó a sus marcadores para que la estrella surcoreana, Son, agarrara de volea para sacar un verdadero riflazo que dejó sin posibilidades al arquero Raúl Rangel.



Diez minutos después, vino otra gran jugada de los surcoreanos. Lee Kang-in mandó un pase filtrado que Oh Hyeon-Gyu tomó, encaró en el mano a mano a Johan Vásquez, que le dejó mucho espacio para sacar un fuerte disparo raso que no pudo desviar El Tala Rangel.

¡GOOOOOOL DE COREA! 😱😱



¡Gol de Hyun Gyu Oh! Corea le da la vuelta al marcador ❌😩 #MariachivsKpop pic.twitter.com/5tS0Dc5SJi — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 10, 2025

Para el complemento, el enfrentamiento se emparejó un poco más, sin embargo, ha habido pocas acciones de peligro frente al arco, apenas algunos disparos. Marcel Ruiz fue el único cambio del técnico Javier Aguirre para iniciar el segundo tiempo, mandando a Charly Rodríguez, luego que el elemento del Toluca tuviera varias pérdidas en el mediocampo que generaron contragolpes. En el minuto 69, Alexis Vega apareció dentro del área para soltar un disparo que pasó por encima del arco.