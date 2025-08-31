Video: Cruz Azul se adelantó temprano con José Paradela, pero Chivas ya igualó gracias a Diego Campillo

Este sábado en el Estadio Akron, Chivas recibe a Cruz Azul para la séptima jornada del Torneo Apertura 2025, de la Liga MX, siendo uno de los duelos más llamativos de esta fecha al tratarse de dos de los equipos grandes del fútbol mexicano. Apenas había pasado minuto y medio cuando el argentino José Paradela adelantó a los visitantes, mas Diego Campillo logró la igualada.

Pocas cosas habían pasado en el choque, entre ellas, la rechifla para Chiquete Orozco por parte de la afición rojiblanca debido a su pasado chiva, pero apenas en la primera jugada, Ángel Sepúlveda le cedió el esférico a Paradela, que desde fuera del área sacó un disparo raso que no pudo alcanzar el cancerbero Raúl Rangel.



Después de eso, el Guadalajara quiso responder rápido y lo logró. Previamente, Armando González había dejado ir una oportunidad de anotar al entregar mal un pase cuando iban tres contra el portero, aparte el arquero colombiano Kevin Mier le desvió un disparo a Roberto Alvarado.

Fue al minuto 11 cuando llegó el tanto de los locales. En un tiro de esquina cobrado por Efraín Álvarez desde el lado derecho, Miguel Tapias cabeceó primero para que a segundo poste apareciera Campillo para conseguir el anhelado empate.



Con esto, La Máquina sigue demostrando que tiene una de las ofensivas más poderosas del certamen, mientras el Rebaño Sagrado sigue siendo una de las peores defensivas, sobre todo cuando Gilberto Sepúlveda y Miguel Tapias salen como titulares, algo que el técnico argentino Gabriel Milito no se ha atrevido a cambiar, lo que ha llevado a la crítica continua de la afición tapatía.