El jueves 4 de septiembre del 2025, en la cancha del estadio Monumental de River Plate, la selección nacional de Argentina recibe la visita de la escuadra de Venezuela, para lo que es un partido histórico, por ser el último juego de Lionel Messi en Argentina, defendiendo los colores de su selección.

El encuentro estaba resultado bastante trabado, pero al minuto treinta y nueve de la primera mitad, Leandro Paredes sirvió de tres dedos para Julián Álvarez, este se enfiló solo contra el arco de los venezolanos, y justo cuando todos pensábamos que sacaría un disparo potente, dejó el balón a merced de Lionel Messi, que, con total calma, definió de forma magistral y puso el 1-0 en favor de los albicelestes.

Argentina v Venezuela - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Marcos Brindicci/GettyImages

Para la segunda mitad, los dirigidos por Lionel Scaloni se adueñaron por completo del trámite del partido. Al minuto setenta y seis, Lionel Messi 'madrugó' a los defensores de Venezuela en un tiro libre y Lautaro Martínez puso el 2-0 en favor de Argentina.

Tan solo cuatro minutos más tarde, Lionel Messi concretó su segundo tanto de la noche, definiendo con total calma en los linderos del área. Llega a ciento catorce goles con la selección nacional de Argentina en un partido especial para el rosarino, por ser el último duelo oficial que disputará en tierras argentinas.

Video: doblete de Lionel Messi y Argentina vence 3-0 a Venezuela